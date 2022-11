Elon Musk's volgende Twitter Blue herlancering komt op 29 november

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Elon Musk heeft aangekondigd dat Twitter zijn mislukte abonnementsdienst Twitter Blue op 29 november opnieuw zal lanceren met een nieuwe naamgeving.

Musk zegt dat Twitter Blue over iets minder dan twee weken opnieuw wordt gelanceerd in een poging om "ervoor te zorgen dat het rotsvast is". Musks vorige poging om zijn vernieuwde Twitter Blue te lanceren liep uit op een farce, waarbij accounts zich voordeden als merken en daardoor chaos veroorzaakten. Nieuwe accounts met geverifieerde vinkjes konden mensen doen geloven dat ze de echte waren, iets wat de adverteerders van het platform nog steeds zorgen baart.

Hoewel Musk niet heeft gezegd welke specifieke veranderingen hij en Twitter zullen aanbrengen aan Twitter Blue, heeft hij wel een hint gegeven dat het bedrijf ervoor wil zorgen dat er geen herhaling komt. Musk zegt dat "het wijzigen van uw geverifieerde naam zal leiden tot [een] verlies van het vinkje totdat [de] naam door Twitter is bevestigd".

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Die formulering is opmerkelijk omdat het klinkt alsof Twitter zal proberen te bevestigen dat geverifieerde mensen zijn wie ze zeggen dat ze zijn - waardoor het lijkt op het vorige systeem dat betekende dat geverifieerde accounts waren wie ze zeiden dat ze waren. De mislukte herlancering betekende dat iedereen kon betalen voor Twitter Blue en dat vinkje kon krijgen, geverifieerd of niet.

Het is Home Security Week op Pocket-lint Door Britta O'Boyle · 8 August 2022 Het is de hele week Home Security Week op Pocket-lint. Hier is wat om naar uit te kijken.

Met de nieuwe release, zal het veranderen van uw geverifieerde naam leiden tot verlies van het vinkje totdat de naam wordt bevestigd door Twitter om te voldoen aan de Servicevoorwaarden- Elon Musk (@elonmusk) 15 november 2022.

Als we dat verkeerd lezen en er geen controle van gebruikersnamen zal zijn tijdens Twitter Blue signup, verandert er hier eigenlijk niets. Mensen kunnen gewoon hun naam veranderen voordat ze zich aanmelden voor Twitter Blue, waardoor ze het vinkje en de valse naam krijgen die ze nodig hebben om ravage aan te richten.

Geschreven door Oliver Haslam.