(Pocket-lint) - Android merken tweeten over hun waren terwijl ze iPhones gebruiken is lang een bron van amusement geweest, maar het gaat weg en nu zijn we verdrietig.

Het is een verhaal dat (bijna) zo oud is als de tijd. Een Android-merk of een van zijn "merkambassadeurs" twittert iets over een nieuwe telefoon, alleen voor iedereen om te zien dat het werd verzonden met behulp van de concurrentie - een iPhone. Beroemdheden zoals Gal Gadot zijn het slachtoffer geworden van het feit dat Twitter laat zien vanaf welk toestel een tweet is verstuurd, en zelfs Google en Samsung staan erom bekend dat ze hier en daar vanaf een iPhone twitteren. Maar zoals zoveel van Twitter sinds Elon Musk het overnam, komt er een einde aan de pret.

Musk kondigde maandag aan dat de bron van een tweet binnenkort voorgoed verdwijnt, waardoor mensen niet meer kunnen weten of ze een iPhone, Android-telefoon, het web of een app van derden hebben gebruikt om hun tweets te versturen. Twitter zei eerder dat de bronlabels waren om "je beter te helpen begrijpen hoe een Tweet is geplaatst". Maar Musk zegt dat het een "verspilling van schermruimte en rekenkracht" is, dus het is op weg naar de schroothoop.

Beroemdheden overal, verheug je.

Gal Gadot met de Huawei advertentie... getweet vanaf een iPhone. Niceeeee pic.twitter.com/aEKJVwoyBL- Marques Brownlee (@MKBHD) 24 april 2018.

We weten nog niet wanneer Musk de labels laat verdwijnen - op het moment van schrijven waren ze er nog - maar het zal het einde van een tijdperk zijn als ze dat doen. Toch kunnen we ons niet voorstellen dat veel reclamebureaus te veel tranen zullen vergieten als het gebeurt.

Geschreven door Oliver Haslam.