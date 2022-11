Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er is momenteel veel aan de hand met Twitter. Elon Musk heeft het overgenomen, heeft duizenden werknemers ontslagen en voert bijna dagelijks veranderingen door. Het is pure chaos, eerlijk gezegd. Als je je om wat voor reden dan ook niet prettig voelt bij wat er bij Twitter gebeurt, kun je er gewoon voor kiezen om in plaats daarvan een ander platform te gebruiken.

Beste alternatieven voor Twitter

Hier zijn drie unieke alternatieven voor Twitter. We zetten hier niet alleen de populairste sociale netwerken op een rijtje. We zijn eigenlijk het vinden van verschillende sites die een zeer Twitter-achtige ervaring of vibe hebben.

Mastodon

Mastodon is een gratis sociale mediasite die veel lijkt op Twitter. Je kunt "toots" posten (in plaats van tweets), andere gebruikers en merken volgen, en posts favoriet (like) en boost (retweet) maken. Het is een gedecentraliseerd open-source sociaal netwerkplatform. Het werd gecreëerd door Eugen Rochko, de CEO en enige werknemer van de non-profitorganisatie Mastodon gGmbH.

Doordat het gedecentraliseerd is, kunnen gebruikers hun eigen gemeenschappen, of "instanties", creëren, hosten en modereren, die met elkaar kunnen communiceren via een systeem dat Fediverse heet.

Enkele populaire instanties zijn PeerTube voor video's, Funkwhale voor muziek, PixelFed voor foto's en NextCloud voor bestanden. Misschien wel de beroemdste Mastodon-instantie is Truth Social, ook wel "het sociale netwerk" van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Hij begon Truth Social kort nadat Twitter hem verbood. Er is geen gemeenschappelijk Mastodon-gebied voor iedereen - zoals bij Twitter - dus je moet je registreren bij een specifieke Mastodon-instantie, die gebaseerd kan zijn op een geografische locatie, onderwerp of wat dan ook. U kunt lid worden van zoveel instanties als u wilt en deze op elk moment verlaten of van instantie veranderen.

En je kunt mensen in verschillende instanties volgen, dus als je er één kiest, kun je niet meer communiceren met mensen in andere instanties.

CounterSocial

CounterSocial lanceerde in november 2017, waarbij de infrastructuur is gebaseerd op de open-source code van Mastodon (een ander platform dat we hebben aanbevolen). CounterSocial is uniek omdat het een zero-tolerance beleid voert tegen trollen, spam bots, misinformatiecampagnes, pesterijen en politieke buitenlandse beïnvloeding. De pseudonieme hacktivist die bekend staat als "The Jester" creëerde CounterSocial omdat hij beweerde ziek te zijn van desinformatie - dus ging hij aan de slag en ontwikkelde een gecontroleerd of ommuurd sociaal netwerk waar dat alles kon worden gemodereerd.

Vanaf augustus 2022 heeft de site ongeveer 100.000 gebruikers en volgens de oprichter blijft hij gestaag groeien.

Dus, wat maakt het zoals Twitter? Als je ooit Tweetdeck hebt gebruikt, zal de kolomgebaseerde interface van CounterSocial onmiddellijk herkenbaar zijn. Je kunt kolommen verwijderen, herschikken of aanmaken, en kolommen kunnen worden gebaseerd op hashtags, gebruikerslijsten en onderwerpen. Als u een gratis gebruiker bent, kunt u berichten en reacties volgen, leuk vinden, opnieuw delen en becommentariëren. U moet betalen voor een pro-account ($5 per maand) om toegang te krijgen tot meer premium functies, zoals het wijzigen van uw status en het instellen van berichten om te "exploderen".

Cohost

Cohost is momenteel in bèta. Het is een advertentievrij social media platform dat mede is opgericht door Colin Bayer en Jae Kaplan. Het is in februari 2022 voor het eerst uitgerold naar een selecte groep gebruikers.

Op Cohosts vallen berichten in een tijdlijn die verticaal loopt, net als bij Twitter. In plaats van dat de tijdlijn algoritmisch wordt aangedreven, staan berichten altijd in de volgorde waarin ze zijn geplaatst. Het voelt als een klassieke blogging website. Berichten hebben geen karakterlimiet, en er is een optie om meerdere pagina's te maken voor verschillende thema's of projecten. Je kunt een gezamenlijke pagina maken die meerdere mensen kunnen gebruiken, zoals voor podcasts. Co-host biedt een abonnement aan om premium functies vrij te spelen - zoals grotere uploads - en belooft "nooit uw gegevens te verkopen".

Je hebt geen uitnodiging nodig om lid te worden van Cohost. Maar als je geen uitnodiging hebt, kun je alleen rondkijken en moet je misschien "een dag of twee" wachten voordat je iets kunt posten.

Wil je meer Twitter alternatieven?

Hier zijn een paar andere opties - maar deze zijn populairder, en de kans is groot dat je ze al geprobeerd hebt:

Tumblr: Meer over long-form blog-stijl inhoud, met de mogelijkheid om media-elementen zoals foto's, video's en GIF's te delen.

LinkedIn: Meer voor zakelijke professionals die willen netwerken, maar het heeft een nieuwsfeed en de mogelijkheid voor gebruikers om elkaar te volgen en berichten, foto's, video's, polls, enz. te delen.

Discord: Prominente sociale mediasite met meer dan 150 miljoen actieve maandelijkse gebruikers. Maar er is geen feed. Er zijn chatrooms waar je kunt communiceren via spraak- of videogesprekken.

Clubhouse: Meer voor mensen die Twitter Spaces leuk vinden. Hiermee kun je live audio chatrooms hosten. Clubhouse werd populair op het hoogtepunt van de pandemie.

