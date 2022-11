Twitter geverifieerde vinkjes voor iedereen - behalve voor Android-gebruikers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Twitter heeft de manier waarop verificatie werkt herzien en iedereen kan nu een blauw vinkje krijgen - zolang hij geen Android-telefoon gebruikt.

Er is de laatste tijd zoveel Twitter-nieuws geweest dat je gemakkelijk stukjes en beetjes hebt gemist. Alles wat u moet weten om dit te kunnen lezen is dat u nu een blauw vinkje kunt krijgen door te betalen voor Twitter Blue. Dat is alles wat nodig is, en u kunt Twitter Blue kopen via een in-app aankoop via de Twitter app op uw iPhone prima. Maar dat is het dan ook. Dat is de enige beschikbare optie.

Dat lees je goed. Er is momenteel geen manier om een blauw vinkje te halen voor je Elon Musk (parodie) account op Twitter, tenzij je een iPhone of iPad hebt om het op te doen. Twitter zegt dat het van plan is om binnenkort ondersteuning voor de nieuwe Twitter Blue sign-up workflow naar het web en, gasp, Android te brengen. Maar "voorlopig" is het een iOS-only aangelegenheid.

"Geen nieuwe abonnementen op Android of web zullen mogelijk zijn vanaf 9 november 2022, totdat de nieuwe Twitter Blue van $7,99/maand beschikbaar is op die platforms," bevestigt Twitter. Wanneer dat zal zijn, lijkt niemand te weten. Je kunt er alles over lezen in een nieuw Twitter Help Centre document als het echt moet, maar het is gewoon deprimerend.

Tenzij je een iPhone of iPad gebruikt. In dat geval is Twitter gewoon deprimerend om een heleboel andere redenen.

