Twitter's "Officiële" tag is het nieuwe blauwe vinkje, nog niet in de war?

(Pocket-lint) - Twitter mag gebruikers nu laten betalen voor een blauw vinkje, maar het lijkt erop dat niet alle "geverifieerde" twitteraars gelijk zullen zijn. Om de werkelijk geverifieerde accounts in de zee van abonnees te identificeren, krijgen ze ook een "officieel" label op hun profiel.

En, in tegenstelling tot het blauwe vinkje, kan het label Official niet worden gekocht. Het is alleen beschikbaar voor geverifieerde leden van een bepaalde: "Accounts die het zullen ontvangen zijn overheidsaccounts, commerciële bedrijven, zakenpartners, grote media, uitgevers en sommige publieke figuren," schreef Esther Crawford van Twitter's early stage products team.

Dus eigenlijk is "Officieel" het nieuwe blauwe vinkje. In de war? Je zult niet de enige zijn.

Crawford verduidelijkte ook dat de bestaande badge geen verificatie meer vereist - je kunt letterlijk gewoon betalen om er een te hebben: "De nieuwe Twitter Blue omvat geen ID-verificatie - het is een opt-in, betaald abonnement dat een blauw vinkje en toegang tot geselecteerde functies biedt," voegde ze eraan toe.

Veel mensen hebben gevraagd hoe je onderscheid zult kunnen maken tussen @TwitterBlue-abonnees met blauwe vinkjes en accounts die als officieel zijn geverifieerd, daarom introduceren we bij de lancering het label "Official" voor geselecteerde accounts. pic.twitter.com/0p2Ae5nWpO- Esther Crawford (@esthercrawford) 8 november 2022

Twitter heeft al een aantal belangrijke accounthouders verloren sinds Elon Musk het roer overnam. Stephen Fry had bijvoorbeeld 12 miljoen volgers en was een van de meest invloedrijke twitteraars sinds het begin van het platform, maar hij heeft nu zijn account gesloten en is gedecamoufleerd naar Mastodon.

Dit is deels veroorzaakt door de overstap naar een betaalmodel voor de blue tick, maar ook door de controversiële manier waarop Twitter zijn personeel bij de komst van Musk heeft geruimd.

Geschreven door Rik Henderson.