Elon Musk's Twitter zou uiteindelijk voor iedereen paywalled kunnen zijn

(Pocket-lint) - Twitter-eigenaar Elon Musk heeft naar verluidt besproken om het sociale netwerk achter een betaalmuur te zetten en het zou in de toekomst nog steeds kunnen gebeuren.

Sinds Musk vorige maand Twitter kocht voor 44 miljard dollar heeft het bedrijf verschillende ideeën om geld te verdienen tegen de muur gegooid. Het laatste is een vernieuwde Twitter Blue met verificatie, minder advertenties en meer - hoewel het nu is uitgesteld tot na de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Maar dat is niet Musk's enige idee om geld te verdienen aan de gebruikers van Twitter.

Volgens een nieuw rapport hebben Musk en adviseur David Sacks al besproken wat de volgende stap zou kunnen zijn, waarbij het niet ondenkbaar is dat het hele sociale netwerk achter een betaalmuur wordt geplaatst. Het plan zou inhouden dat iedereen gratis toegang krijgt tot Twitter voor een beperkte tijd per maand, en dat iedereen die verder wil gaan een vergoeding moet betalen voor blijvende toegang.

Het is niet duidelijk hoeveel Twitter mensen zou aanrekenen om achter de paywall te geraken of dat het gewoon Twitter Blue opnieuw zou gebruiken, maar het ziet er niet naar uit dat de verandering op korte termijn zal plaatsvinden. Zoals The Verge opmerkt, is de rest van het team van Twitter - vorige week werden ongeveer 3.700 mensen ontslagen - al hard aan het werk om Musk's projecten van de grond te krijgen.

Dat betekent echter niet dat Musk en Sacks het idee om Twitter in rekening te brengen in de toekomst niet opnieuw zullen bekijken. Sommige mensen beginnen hun Twitter-accounts al te verwijderen gezien Musks komst, maar de mogelijke paywall kan dat proces versnellen.

