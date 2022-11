Twitter Blue is net goed geworden, maar je zult er meer voor betalen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Twitter eigenaar en CEO Elon Musk heeft bevestigd dat Twitter Blue verandert - het wordt duurder, maar het krijgt ook een aantal goede functies.

In een reeks berichten op Twitter zegt Musk dat het omstreden Twitter Blue-abonnement in prijs zal stijgen van 4,99 dollar per maand naar 8 dollar per maand. Maar voor dat extra geld zegt hij dat er een aantal nieuwe functies aan het abonnement zullen worden toegevoegd, waarvan sommige eigenlijk best interessant zijn.

Musk zegt dat mensen die zich abonneren op Twitter Blue zullen krijgen:

Een blauw vinkje om te laten zien dat je geverifieerd bent op Twitter.

Voorrang bij antwoorden, vermeldingen en zoeken, wat volgens Musk "essentieel is om spam/oplichting te verslaan".

De mogelijkheid om langere video's en audioclips te posten dan degenen die Twitter Blue niet hebben.

De helft minder advertenties dan iedereen op het platform ziet.

Een paywall-bypass voor uitgevers die met Twitter zullen werken, hoewel het erop lijkt dat Musk er tot nu toe nog geen heeft laten intekenen.

Musk zegt niet wanneer dit alles live zal gaan, maar hij bevestigde wel dat de prijs zal worden aangepast "per land in verhouding tot de koopkrachtpariteit", wat suggereert dat een directe omrekening in USD onwaarschijnlijk is.

Twitter is volop in beweging sinds Musk het vorige week overnam voor $44 miljard. Hij heeft al ingenieurs gestuurd om te proberen de looping-videodienst Vine nieuw leven in te blazen, en naar verluidt was hij van plan tot $20 per maand te vragen om Twitter Verified te worden. Uit deze laatste reeks tweets blijkt dat dat ofwel verkeerd was, ofwel dat de eigenaar van Twitter van gedachten is veranderd.

Geschreven door Oliver Haslam.