Elon Musk vond Vine tijdens dumpster diving en wil het nieuw leven inblazen

(Pocket-lint) - Elon Musk zet zijn shake-up bij Twitter voort, dit keer met de opdracht aan ingenieurs om te kijken of Vine voor het einde van het jaar uit de dood kan worden teruggebracht.

Vine was een van de oorspronkelijke looping-videodiensten, maar Twitter maakte er in 2016 een einde aan. Nu heeft de nieuwe Twitter-eigenaar Elon Musk naar verluidt ingenieurs gevraagd naar de oude code van Vine te kijken en uit te zoeken wat er nodig is om het weer aan de praat te krijgen.

Axios citeert meerdere bronnen bij het zeggen dat Vine klaar zou kunnen zijn tegen het einde van het jaar, maar één bron merkte op dat de app "veel werk nodig heeft" voordat het klaar zou zijn voor mensen om te gebruiken. Hetzelfde rapport merkt op dat Musk al over Vine sprak voordat de overname van Twitter was afgerond, wat suggereert dat dit misschien meer is dan een reflexmatige reactie op de herinnering dat de videodienst ooit heeft bestaan.

Maar hoezeer Musk en oorspronkelijke Vine-fans ook willen dat het terugkomt, het korte videolandschap is nu heel anders dan in 2016. TikTok regeert, terwijl YouTube Shorts en Snapchat ook op Vine's lijst van belangrijkste concurrenten zouden staan.

Musk lijkt de strijd echter wel aan te gaan. Toen YouTube-creator MrBeast op Twitter de terugkeer van Vine besprak, antwoordde Musk met de vraag wat er nodig is om de dienst "beter dan TikTok" te maken.

Dit is niet de enige verandering die Musk doorvoert bij Twitter, als Vine inderdaad terugkeert. Volgens een ander rapport wil Musk geverifieerde gebruikers ongeveer 20 dollar per maand vragen voor het voorrecht.

Geschreven door Oliver Haslam.