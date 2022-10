Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Miljardair ondernemer Elon Musk, eigenaar van Tesla, SpaceX en nu ook Twitter, heeft Twitter-medewerkers verteld dat ze binnen een week geverifieerde badges achter een paywall moeten vergrendelen.

Volgens The Verge en Platformer wil Musk dat Twitter-gebruikers zich abonneren op Twitter Blue om hun blauwe vinkjes te behouden. Momenteel biedt de dienst van 4,99 dollar per maand Twitter-gebruikers extra functies. Binnenkort kost het 19,99 dollar per maand en zal het gebruikers verifiëren. Bestaande geverifieerde gebruikers hebben 90 dagen om zich te abonneren of anders verliezen ze hun verificatie.

Musk vertelde werknemers zondag naar verluidt dat ze tot 7 november de tijd hadden om de functie te lanceren. Anders worden ze ontslagen. Musk heeft dit bevel niet publiekelijk bevestigd. Maar zondag tweette hij: "Het hele verificatieproces wordt op dit moment herzien." Dat suggereert dat de laatste berichten waar zijn, en dat geverifieerde gebruikers binnenkort moeten betalen.

Het hele verificatieproces wordt momenteel herzien- Elon Musk (@elonmusk) 30 oktober 2022

Na drie dagen "Chief Twit" te zijn geweest, heeft Musk de CEO van Twitter ontslagen en staat hij op het punt levensverboden terug te draaien en mogelijk 75 procent van het personeel te ontslaan . Elke dag is er een nieuw bericht over wat de eigenaar van Twitter van plan is met de sociale mediasite. En Musk zelf heeft zichzelf in het nieuws gehouden, met stunts als het dragen van een gootsteen in het hoofdkantoor van Twitter om de verkoop voor iedereen te laten "bezinken".

Pocket-lint brengt u de hoogtepunten van de saga - in het bijzonder het nieuws dat u het meest kan raken. In dit geval is betalen voor een vinkje een enorme verandering.

