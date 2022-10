Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Elon Musk zal naar verwachting op 28 oktober zijn overname van Twitter ter waarde van 44 miljard dollar afronden, waardoor hij de leiding krijgt over een van de populairste sociale netwerken ter wereld. Hij heeft zijn Twitter bio veranderd in"Chief Twit" en begint het bedrijf officieel over te nemen - en heeft zelfs een gootsteen het hoofdkwartier binnengedragen om dat "even te laten bezinken".

Entering Twitter HQ - let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7- Elon Musk (@elonmusk) 26 oktober 2022

Volgens The Wall Street Journal en The Washington Post heeft hij, door de teugels in handen te nemen, CEO Parag Agrawal, Chief Financial Officer Ned Segal, en andere topfunctionarissen ontslagen, zoals de beleidsambtenaar van het bedrijf, Vijaya Gadde, en de general counsel, Sean Edgett. De New York Times meldde dat "minstens één" leidinggevende op 27 oktober uit het kantoor van Twitter werd geëscorteerd. Musk had publiekelijk kritiek op de leiding van Twitter en op Agrawal.

De miljardair-ondernemer bood in april voor het eerst aan Twitter te kopen, maar zette de overname weken later "in de wacht". Musk weigerde due diligence te doen voor zijn bod en was bezorgd over het aantal bots en nepaccounts op het sociale netwerk. Twitter suggereerde dat Musk probeerde onder de deal uit te komen.

Musk ging naar het hoofdkantoor van Twitter om werknemers te ontmoeten en bracht naar verluidt Tesla-ingenieurs binnen om de code van Twitter te "beoordelen", aldus Bloomberg.

Musk wil de moderatieregels van Twitter terugschroeven en heeft gezegd dat hij geen voorstander is van permanente verboden. Hij wil ook het algoritme van Twitter"open source" maken, zodat gebruikers de site beter kunnen begrijpen. Maar hij heeft adverteerders ook verzekerd dat hij niet wil dat het sociale netwerk een "free-for-all hellscape" wordt, waar alles gezegd kan worden zonder gevolgen. Hij heeft ook gezegd dat Twitter het "meest gerespecteerde advertentieplatform ter wereld" moet worden en heeft besproken om er een WeChat-achtige app of "alles-app" van te maken.

Musk zal waarschijnlijk veel werknemers ontslaan - wel 75 procent - terwijl hij deze drastische veranderingen in het bedrijf en het platform uitvoert.

Update: Bloomberg meldde op 28 oktober vroeg in de ochtend dat Musk van plan is chief executive officer te worden bij Twitter, ter vervanging van Agrawal. Hij kan uiteindelijk de rol op langere termijn loslaten. Het rapport zei ook dat Musk van plan is om "levensverboden terug te draaien", wat betekent dat Donald J Trump zou kunnen terugkeren naar de site in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024.

