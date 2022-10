Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Elon Musk is naar verluidt van plan 75 procent van de 7.500 werknemers van Twitter te ontslaan als zijn voorgenomen overname van 44 miljard dollar wordt afgerond - en sommigen zullen zelfs gaan als dat niet gebeurt.

De overname van Twitter door Elon Musk gaat door en hoewel dat misschien goed nieuws is voor de aandeelhouders, zal het waarschijnlijk niet als muziek in de oren klinken van de mensen die daadwerkelijk bij het bedrijf werken. Volgens een nieuw rapport van The Washington Post vertelt Musk toekomstige investeerders dat hij van plan is bijna 75 procent van het personeel van het bedrijf te ontslaan.

Als de overname doorgaat en Musk zijn dreigement nakomt, zal Twitter zijn aantal van ongeveer 7.500 naar slechts 2.000 zien dalen.

Maar terwijl de werknemers troost kunnen putten uit het feit dat de overname nog lang niet is afgerond - en Musk meer dan in staat is om het bedrijf weer in beroering te brengen - suggereert het rapport dat er bezuinigingen worden verwacht, zelfs als hij niet degene is die achter het stuur zit.

De Washington Post meldt dat het huidige managementteam van Twitter al van plan was om de bestaande loonlijst van het bedrijf tegen eind 2023 met ongeveer 800 miljoen dollar te verminderen, wat betekent dat ongeveer 25 procent van het huidige personeel op zoek zou gaan naar nieuw werk.

Hoewel er geen informatie beschikbaar is over welke teams het meest getroffen zouden worden, wordt verwacht dat zo'n groot aantal mensen dat het bedrijf verlaat een domino-effect zal hebben op de gebruikers. Edwin Chen, een voormalige Twitter-medewerker die verantwoordelijk is voor de spam- en gezondheidsmetriek van het bedrijf, vertelde The Washington Post dat zulke grote verliezen ertoe kunnen leiden dat het bedrijf last krijgt van systeemuitval. Zij menen dat degenen die nog bij het bedrijf werken dan de kennis missen die nodig is om dingen te repareren.

Een advocaat van Twitter heeft naar verluidt op 20 oktober een briefje naar de werknemers gestuurd om te zeggen dat er geen kennis was van de plannen van Musk mocht de overname plaatsvinden.

Geschreven door Oliver Haslam.