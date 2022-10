Twitter zou het beste van hashtags kunnen verpesten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Twitter werkt aan een nieuw type hashtag dat niet klikbaar is, waardoor de functie voor het eerst anders werkt.

Hashtags zijn al lang een onderdeel van de manier waarop Twitter werkt, waarbij mensen erop kunnen klikken of tikken om vervolgens alle tweets te zien die dezelfde tag bevatten. Maar dat zou wel eens kunnen veranderen, nu onderzoeker Jane Manchun Wong heeft ontdekt dat Twitter "werkt aan een experiment" waardoor die hashtags zich zouden gedragen als elke andere tekst - waardoor ze niet meer klikbaar zijn.

Twitter werkt aan een experiment waarbij #hashtags niet langer klikbare links zijn



(tenzij de Tweet Branded Hashtags bevat zoals #OneTeam en #Periscope die merken betalen om een tijdje een icoontje naast hashtags toe te voegen om dingen te promoten)



Niet zeker waar dit voor is... pic.twitter.com/DdcYyDVaNM- Jane Manchun Wong (@wongmjane) 10 oktober 2022

De redenen waarom Twitter aan deze verandering zou kunnen werken zijn niet duidelijk, maar er zou een aanwijzing kunnen zijn in een verdere ontdekking van dezelfde onderzoeker. Volgens hen zouden tweets met branded hashtags klikbaar blijven, wat mogelijk de deur opent voor Twitter om ze te monetariseren op een manier die nu niet bestaat.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Helaas zou dat de manier kunnen veranderen waarop veel mensen Twitter gebruiken om discussies rond een bepaald onderwerp of evenement te vinden. Dat is zeker iets waar Twitter over nadenkt terwijl het dit zogenaamde experiment uitvoert. Met de op handen zijnde verkoop aan Tesla CEO Elon Musk, is het mogelijk dat Twitter in de toekomst waar mogelijk geld wil verdienen.

Geschreven door Oliver Haslam. Bewerken door Rik Henderson.