Twitter-gebruikers kunnen nu GIF's, afbeeldingen en video's in dezelfde tweet gebruiken

(Pocket-lint) - Het is een drukke week geweest bij Twitter, we hebben gezien dat het platform is begonnen met het testen van de edit-knop, en het lijkt erop dat Elon Musk ook doorgaat met zijn buy-out.

Maar dat is nog niet alles, Twitter-gebruikers over de hele wereld zullen nu afbeeldingen, video's en GIF's in één bericht kunnen combineren.

Bovendien is dit niet voorbehouden aan premium Twitter Blue-abonnees, iedereen kan het gebruiken.

Voorheen konden tweets een enkele video of GIF-animatie of meerdere afbeeldingen bevatten. Nu kan een enkele tweet alle drie bevatten.

whoa, het werkt



nu kan iedereen GIFs, video's en afbeeldingen mengen in één Tweet, beschikbaar op iOS en Android pic.twitter.com/LVVolAQPZi- Twitter (@Twitter) 5 oktober 2022

Twitter zei in een blogpost: "We zijn altijd op zoek naar nieuwe en spannende manieren om makers te helpen meer te delen en gezien te worden. Door verschillende soorten visuele content in een enkele Tweet te mengen, kunnen makers zich verder uitdrukken dan 280 tekens en krijgen ze meer manieren om hun verhaal te vertellen."

De nieuwe functie is beschikbaar in de Twitter iOS en Android apps, maar er werd nog geen melding gemaakt van desktop of ondersteuning door derden.

Natuurlijk kunnen de nieuwe mixed media tweets op alle platforms worden bekeken, het is alleen het posten dat beperkt is tot de app.

Twitter heeft ook hard gewerkt aan een nieuwe manier om verticale video in volledig scherm te bekijken op het platform, maar die is voorlopig beperkt tot Engelstalige iOS-gebruikers.

Geschreven door Luke Baker.