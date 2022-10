Elon Musk koopt weer Twitter, plaagt X-app

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na beweringen dat het platform liegt over het aantal bots waaruit zijn userbase bestaat, en daaropvolgende maanden van strijd om de deal te beëindigen, lijkt het allemaal toch door te gaan.

Elon Musk diende maandag een brief in bij de SEC waarin hij zijn plannen bevestigde om door te gaan met de aanvankelijk overeengekomen voorwaarden.

Dit gebeurde slechts enkele dagen voordat Musk voor de rechter moest verschijnen in een zaak waarin hij de deal wilde verwerpen.

Het nieuws volgt ook op een openbaar lek van Musks teksten tussen medewerkers, waaronder de voormalige CEO van Twitter, Jack Dorsey.

Deze berichten brachten veel van Musks voorheen ongehoorde meningen aan het licht, zoals zijn minachting voor de abonnementsdienst Twitter Blue.

Musk lijkt hoge doelen te hebben voor het platform en ook voor een nieuwe app, als zijn recente tweet iets zegt.

Twitter kopen is een versneller voor het maken van X, de alles-app- Elon Musk (@elonmusk) 4 oktober 2022

Er is niet veel aan deze tweet alleen, maar Musk heeft eerder gesproken over het nuttiger maken van Twitter en is niet verlegen geweest over zijn bewondering voor platforms als WeChat.

De naam "X" werd gebruikt voor Musks financiële dienstenbedrijf, dat in 1999 werd opgericht en na een fusie uiteindelijk PayPal werd.

"Ik heb een soort van grotere visie voor wat ik dacht dat X.com, of X corporation, vroeger had kunnen zijn," zei Musk op een aandeelhoudersvergadering in augustus.

"Ik denk dat Twitter dat met drie tot vijf jaar zou versnellen," vervolgde hij.

Wat dit betekent voor de toekomst van het Twitter-platform is onduidelijk, maar de aandeelhouders zijn in ieder geval optimistisch en de koersen stegen sinds het nieuws bekend werd.

