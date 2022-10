Twitter edit knop begint eindelijk uit te rollen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Mogelijk de meest gevraagde functie aller tijden komt er eindelijk aan. Als je een Twitter Blue-abonnee bent in Canada, Australië of Nieuw-Zeeland tenminste.

Vrees echter niet, de langverwachte functie komt binnenkort ook naar de VS en andere markten.

Twitter kondigde al in april van dit jaar aan aan de functie te werken, en begin september zagen we dat het platform de functie publiekelijk testte.

als je een bewerkte Tweet ziet, is dat omdat we de bewerkingsknop testen



dit gebeurt en het komt goed- Twitter (@Twitter) 1 september 2022

Twitter Blue-abonnees in ondersteunde regio's kunnen tweets binnen de eerste 30 minuten na het plaatsen ervan bewerken en kunnen in dit venster maximaal vijf keer wijzigingen aanbrengen.

Voor de transparantie wordt een tijdstempel weergegeven met de tekst "laatst bewerkt" en door erop te klikken krijgen gebruikers de volledige bewerkingsgeschiedenis van de tweet te zien.

Veel Twitter-gebruikers hebben hun bezorgdheid geuit over de kracht van een edit-knop, uit vrees dat het de manier waarop Twitter als platform werkt zal veranderen. Het tijdstempel en het korte bewerkingsvenster zijn stappen om misbruik tegen te gaan.

Er zijn ook meer beperkingen. Momenteel kun je geen threads, replies, retweets, Super Follow tweets, gepinde tweets of tweets gemaakt met apps van derden bewerken.

De functie wordt nog getest en is toegankelijk via de Labs-sectie van Twitter Blue. Het ligt voor de hand dat als de tests succesvol zijn, we de functie in de toekomst wellicht uitgerold zien worden naar alle Twitter-gebruikers.

Geschreven door Luke Baker.