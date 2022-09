Wat zijn Twitter Circles en hoe gebruik je ze?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Begin 2022 kondigde Twitter een beperkte test aan voor een nieuwe functie genaamd Twitter Circle. Nu is die functie live voor iedereen. Hier is alles wat je erover moet weten.

Met Twitter Circle kun je tot 150 mensen toevoegen aan een "Circle" - inclusief volgers en niet-volgers. Wanneer je dan een tweet wil plaatsen zonder die met iedereen te delen, kan je in het menu Choose Audience duiken en Twitter Circle kiezen in plaats van Everyone terwijl je je tweet schrijft. De mogelijkheid om te beperken wie je berichten ziet, is al lang beschikbaar op andere sociale netwerken, waaronder Facebook. Het is eigenlijk een privacy functie. Een die leden van je Circle toestaat om de tweets te zien die je plaatst, maar het beperkt ook diegenen in je Circle van het retweeten van je tweets.

Mensen in je Circle kunnen natuurlijk nog steeds een screenshot maken van je tweet en die elders delen. Houd daar dus rekening mee als je Twitter Circle wilt proberen.

Wanneer je een grote tweet hebt die bedoeld is voor een kleiner publiek, stuur hem dan naar je Twitter Circle -- nu beschikbaar voor iedereen.



Selecteer tot 150 mensen die de Tweets die je in je Circle verstuurt kunnen bekijken en er interactie mee hebben. Ga aan de slag vanuit de Tweet composer of het sidebar menu. pic.twitter.com/c4YJTJpOGQ- Twitter Support (@TwitterSupport) August 30, 2022

Twitter Circles zijn al in ontwikkeling sinds minstens vorig jaar, maar toen heette het nog "Trusted Friends" of "Flock" en andere branding. Nu heet het Twitter Cirkel, en op dit moment kun je alleen een enkele Cirkel maken, en alleen de persoon die het maakt kan zien wie er in de Cirkel zit. Als je in een Circle zit, kun je jezelf niet verwijderen, maar je kunt wel een tweet en thread muten als je dat wilt.

U ziet de optie om te delen naar een Twitter Circle wanneer u de tweetcomposer opent. Selecteer in het vervolgkeuzemenu bovenin de composer de optie Circle. Je kunt dan kiezen wie je in je Circle wilt door op de Edit knop te drukken. Degenen die deel uitmaken van je Circle zullen een badge zien met de tekst: "Alleen mensen in @[gebruikersnaam]'s Twitter Circle kunnen deze tweet zien" onder de post.

Twitter zegt dat Twitter Circles kunnen worden gebruikt op iOS, Android en het web. Ze zijn wereldwijd beschikbaar voor alle gebruikers vanaf 31 augustus 2022.

Twitter Circle lijkt veel op de "goede vrienden" functie van Instagram, waarmee je je berichten kunt delen met een beperkte groep mensen. Op Twitter kun je tot 150 mensen toevoegen aan je Circle, zelfs als ze je niet volgen. Wanneer je een tweet wilt versturen die je niet aan de hele wereld wilt laten zien, kun je ervoor kiezen om deze te delen met je Circle.

Voor meer informatie over hoe Twitter Circle werkt, zie Twitter's ondersteuningshub.

