Twitter edit knop: Dit is alles wat je moet weten

(Pocket-lint) - Het is waarschijnlijk de meest gevraagde functie in alle tech, maar het lijkt erop dat de edit knop eindelijk naar Twitter zou kunnen komen.

Maar wacht even, want dit gaat nog niet gebeuren en je zult nog even moeten wachten. Hier is alles wat je moet weten.

Twitter verraste gebruikers toen het op 1 september 2022 een tweet deelde waarin het mensen erop attent maakte dat ze mogelijk een bewerkte tweet te zien kregen.

Als je een bewerkte tweet ziet, komt dat omdat we de bewerkingsknop aan het testen zijn



dit gebeurt en het komt goed met je- Twitter (@Twitter) 1 september 2022

De tweet eindigt met een ironische boodschap "this is happening and you'll be okay", verwijzend naar het feit dat er veel gediscussieerd is over de mogelijkheid om tweets te bewerken, waarbij sommigen zeggen dat het de aard van wat Twitter is verandert, of dat het mensen een methode geeft waarmee ze dingen kunnen veranderen die ze hebben gezegd en die later ongewenste aandacht krijgen.

Met de knop Tweet bewerken - op dit moment - kunnen gebruikers binnen 30 minuten na de oorspronkelijke publicatie wijzigingen aanbrengen in een tweet. Het idee is om dingen als typefouten te veranderen - het is niet ontworpen om de geschiedenis te herschrijven.

Er komt een tijdstempel en een logboek van eerdere versies van de tweet, zodat degenen die iets vreselijks willen zeggen en vervolgens de formulering veranderen, zullen zien dat de oorspronkelijke vreselijke versie er nog steeds is. Dat zal duidelijkheid scheppen, zodat het systeem niet kan worden misbruikt.

Twitter zegt dat je binnen die 30 minuten meerdere wijzigingen kunt aanbrengen. Dat is begrijpelijk, want soms blijf je gewoon fouten maken.

Twitter heeft in een blogpost bevestigd dat het het bewerken van tweets intern aan het testen is. Dat is de reden waarom je sommige tweets zou kunnen zien die "laatst bewerkt" berichtgeving dragen.

Twitter heeft verder bevestigd dat het in "de komende weken" zal worden uitgerold naar Twitter Blue-gebruikers. Dat zou het beschikbaar moeten maken voor Twitter Blue-gebruikers in september 2022.

Momenteel wordt er getest met Twitter-medewerkers, maar daarna zal het worden uitgebreid naar één land, waarbij Twitter nauwlettend in de gaten houdt welke impact Edit Tweet heeft op het gesprek en hoe de dienst wordt gebruikt.

Er is nog niets gezegd over de algemene beschikbaarheid - het zou kunnen dat het een betaalde functie blijft.

Twitter Blue is een abonnementsdienst die extra Twitter-functies ontsluit, vooral gericht op krachtige gebruikers - waaronder de mogelijkheid om een tweet "ongedaan te maken" binnen 30 seconden na het posten ervan.

De dienst is beschikbaar in de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Het kost $2.99 per maand - maar met de belofte van de mogelijkheid om tweets te bewerken, zou het wel eens veel populairder kunnen worden.

Geschreven door Chris Hall.