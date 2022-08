Hoe podcasts op Twitter vinden en beluisteren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Twitter wordt een podcast-app. Als onderdeel van een nieuwe test met Twitter Spaces, zal de Twitter mobiele app u toelaten om te luisteren naar volledige podcast shows via gecureerde afspeellijsten die zijn gebaseerd op uw interesses. Hier is alles wat je moet weten over deze nieuwe functie in de app - inclusief hoe je podcasts daadwerkelijk kunt vinden en beluisteren op Twitter.

Lees: Wat zijn Twitter Spaces en hoe werken ze?

-

In augustus 2022 kondigde Twitter aan dat zijn mobiele app een nieuw herontworpen versie van zijn Twitter Spaces-tabblad (in het midden van de navigatiebalk aan de onderkant) lanceert die volledige podcastshows bevat.

Beste iPhone-apps 2022: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 30 April 2022 Dit zijn de allerbeste iPhone-apps van dit moment, van productiviteitsapps tot apps om te reizen, te lezen, naar muziek te luisteren en nog veel meer.

Open de Twitter mobiele app.

Ga naar het Twitter Spaces tabblad in de navigatiebalk (mic icoon).

Zoek naar je gepersonaliseerde hubs van audio-inhoud, waaronder podcasts

Laten we het eerst hebben over Twitter Spaces: Het is een functie en gebied binnen de Twitter-app waarmee je live audiogesprekken kunt voeren (ook wel Spaces genoemd). Spaces zijn openbaar, en je kunt er aan deelnemen door een link in te voegen vanuit een tweet of een direct bericht of vanaf de bovenkant van je tijdlijn. (Live Spaces met een spreker of presentator die je volgt, verschijnen paars gemarkeerd bovenaan je tijdlijn). Je kunt ook naar het tabblad Spaces gaan om te zoeken naar specifieke Spaces om naar te luisteren of aan mee te doen. Het Twitter Spaces tabblad bevindt zich direct in het midden van de navigatiebalk aan de onderkant van de app. Het heeft een microfoonpictogram. Tik erop om Twitter Spaces te openen.

Dus, waarom zijn Twitter Spaces belangrijk? In augustus 2022 heeft Twitter Spaces opnieuw ontworpen om te openen met gepersonaliseerde hubs (ook wel Spaces hub genoemd). Deze hubs zijn gebaseerd op je interesse en groeperen audio-inhoud over verschillende onderwerpen (nieuws, sport, enz.), waaronder populaire podcasts van over de hele wereld. Als je een podcast ziet die je leuk vindt, doe je een duim omhoog of een duim omlaag om Twitter te laten weten dat je hem leuk vindt. Hoe meer je dat doet, hoe meer je hubs op maat zullen worden.

Live en komende ruimtes zijn nog steeds in de Space tab, gewoon verder naar beneden.

De "populairste en boeiendste" podcasts van over de hele wereld

Vox podcasts behoren tot de lancering line-up

In een blogpost zei Twitter dat de nieuwe gepersonaliseerde hubs in Twitter Spaces de "populairste en boeiendste" podcasts zullen bevatten. Je kunt Vox podcasts verwachten onder de podcasts die Twitter zal aanbieden.

"Ons intern onderzoek geeft aan dat 45 procent van de mensen die Twitter in de VS gebruiken ook maandelijks naar podcasts luisteren, dus we zullen automatisch aansprekende podcasts voorstellen om mensen te helpen gemakkelijk de onderwerpen te vinden en te beluisteren waar ze meer over willen horen. Als iemand bijvoorbeeld regelmatig interactie heeft met Vox content op Twitter, zullen ze waarschijnlijk een Vox podcast zien in een Spaces hub."

Podcasts zijn als onderdeel van een test beschikbaar voor sommige gebruikers

Op dit moment alleen beschikbaar in het Engels

Nee. De mogelijkheid om naar podcasts te luisteren binnen de mobiele app van Twitter is in dit stadium slechts een test. Twitter zei dat de test zal worden uitgerold naar een willekeurige groep gebruikers over de hele wereld, in eerste instantie alleen in het Engels.

Geschreven door Maggie Tillman.