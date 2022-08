Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Volgens een recent rapport wil Twitter zijn Spaces-ervaring verbeteren door het makkelijker te maken om de onderwerpen te vinden waarin je geïnteresseerd bent, en door een 'dagelijkse digest' aan te bieden.

Het nieuwe herontwerp en de opfrissing van Twitter Spaces zal de audiokamers per onderwerp organiseren, waardoor het veel eenvoudiger wordt om te navigeren en veel gemakkelijker om bij de dingen te komen waar je echt om geeft. Dit kan - bijvoorbeeld - sport, muziek of technologie zijn (om maar enkele voorbeelden te noemen).

Met de 'daily digest'-functie zou Spaces een lijst van programma's bevatten waar je meteen in kunt duiken en naar kunt luisteren. In theorie klinkt het heel erg als podcast discovery.

Het nieuws van deze bijgewerkte functionaliteit werd voor het eerst gebracht door TechCrunch, dat bewijs had gezien van de nieuwe functies die werden getest. Twitter bevestigde ook aan de site dat het heeft gewerkt aan concepten voor de nieuwe Spaces-functies.

Op dit moment is de functie nog steeds in de conceptuele fase en Twitter heeft niet gezegd wanneer het zou kunnen worden gelanceerd voor het publiek, maar heeft wel verklaard dat een officiële aankondiging zou komen op een bepaald punt in de toekomst.

Hiermee, en met het instellen van Twitter Spaces in zijn eigen tab binnen de Twitter app, is het duidelijk dat het bedrijf dit zijn eigen identiteit wil geven binnen de app, maar het ook meer bladerbaar wil maken.

In zijn huidige staat geeft Twitter Spaces je een lange lijst van beschikbare audio kamers om in te duiken, maar de organisatie is relatief willekeurig, en het kan erg moeilijk zijn om daadwerkelijk iets te vinden waar je naar wilt luisteren.

Met de nieuwe verbeteringen die op komst zijn, zou het - op zijn minst - een minder omslachtige ervaring moeten worden.

Geschreven door Cam Bunton.