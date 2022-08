Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Twitter werkt mogelijk aan een nieuwe manier om gevarieerde inhoud te delen in een enkele Tweet, volgens een nieuw lek van Alessandro Paluzzi, die een track record heeft voor het spotten van deze functies.

Hij heeft een screenshot gepost van een Tweet die wordt samengesteld met meerdere contenttypes die eraan worden toegevoegd, waaronder een GIF, een video en een afbeeldingsbestand.

#Twitter werkt eraan om je in staat te stellen foto's, video's en GIF's tegelijkertijd bij een tweet te voegen pic.twitter.com/uZazWRX0Yr- Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 23, 2022

De bestanden lijken te zijn gerangschikt in een galerijweergave, alsof de auteur slechts een paar afbeeldingen heeft toegevoegd, en je zou aannemen dat mensen die de Tweet bekijken er doorheen kunnen scrollen.

Paluzzi zegt dat hij een paar jaar geleden voor het eerst verwijzingen naar de functie zag in de backend van de app op Android, maar pas onlangs is er meer materiaal verschenen dat ermee te maken heeft, waaronder het introductiescherm dat je hieronder kunt zien.

#Twitter blijft werken aan de mogelijkheid om meerdere soorten media toe te voegen aan een enkele tweet



Hier is het introductiescherm pic.twitter.com/coKFFPADk3- Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 24, 2022

Dat maakt het een stuk aannemelijker dat de functie binnenkort daadwerkelijk zijn weg zal vinden naar gebruikers, hoewel Twitter zelf nog niets heeft gezegd om ons concrete informatie te geven op dat front.

Als en wanneer het er komt, zal de mogelijkheid om meerdere mediatypes aan één Tweet te hechten het eenvoudiger maken om dat te doen, in plaats van dat je een thread moet aanmaken om ze allemaal bij te voegen, en zal waarschijnlijk worden verwelkomd door makers.

Geschreven door Max Freeman-Mills.