Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Twitter Blue is nu $2 per maand duurder.

Twitter is niet helemaal gratis. Er is een versie, genaamd Twitter Blue, die vorig jaar in verschillende landen is gelanceerd, die extra functies biedt voor gebruikers die bereid zijn om $ 2,99 per maand te betalen. Twitter vertelt abonnees nu echter , zoals Matt Navara voor het eerst meldde, dat het de prijs van een Blue-abonnement verhoogt naar $4,99 per maand in de VS. In een e-mail aan gebruikers, zei Twitter dat de nieuwe prijs het zal helpen om door te gaan met het bouwen van een aantal van de functies die gebruikers willen.

Houd in gedachten dat de premium Twitter tier nog steeds advertenties bevat die in je feed verschijnen, maar je krijgt wel toegang tot een reeks andere functies. Een abonnement op Blue geeft je de mogelijkheid om een tweet ongedaan te maken om typefouten te herstellen, een aanpasbare navigatiebalk, een roundup van Top Artikelen gedeeld door mensen die je volgt, advertentie-vrije toegang tot artikelen op sommige nieuwssites, de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende app iconen, NFT hexagon profiel foto's, en nog veel meer.

Twitter's aankondiging maakte geen melding van miljardair Elon Musk, die nu probeert om uit zijn deal te stappen om Twitter over te nemen voor $ 44 miljard. Twitter heeft hem effectief de schuld gegeven van een Q2-inkomstenmislukking in vergelijking met het jaar ervoor.

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

De nieuwe prijs van Twitter Blue is al van kracht voor nieuwe abonnees. Early adopters blijven echter tot oktober aan de oorspronkelijke prijs en kunnen ten minste 30 dagen voordat de nieuwe prijs officieel is een bericht verwachten om op te zeggen.

Twitter belooft dat er nieuwe functies op komst zijn. Men moet zich afvragen of bewerkbare tweets op het dek staan. De functie wordt momenteel getest, dus het zou geen schok zijn om het te zien worden een Twitter Blue voordeel bij de lancering.

Geschreven door Maggie Tillman.