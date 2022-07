Twitter keert terug na uitval

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het sociale netwerk Twitter is donderdag een tijdje uit de lucht geweest.

Gebruikers meldden dat de dienst niet wilde laden in een webbrowser en de website Down Detector meldde een enorme piek in klachten.

Het is nog niet bekend waarom Twitter uit de lucht ging, maar degenen die al waren ingelogd kregen een foutmelding als ze probeerden nieuwe tweets te laden, terwijl degenen die de pagina openden werden teruggegooid naar het inlogscherm.

Hetzelfde gold voor mobiel, waarbij de Twitter-app alleen aangaf dat "tweets op dit moment niet worden geladen".

Naar verluidt was de app 20 minuten later weer volledig operationeel. Tot nu toe is er echter nog geen verklaring gegeven voor het probleem.

Twitter is de afgelopen tijd in het nieuws geweest omdat Elon Musk zich terugtrok uit zijn aankoop van de social media-gigant. Het bestuur spande vervolgens een rechtszaak aan tegen zijn terugtrekking.

Tesla-oprichter Musk lanceerde oorspronkelijk een vijandig overnamebod op de dienst, waarbij het bestuur uiteindelijk akkoord ging met een uitkoopsom van 44 miljard dollar. Hij trok zich echter terug met het argument dat Twitter informatie had achtergehouden over het aantal nep- en spamaccounts onder zijn leden. Dit wordt door het bestuur zelf ten stelligste ontkend.

Nu, met deze toevallig getimede uitval, wordt de plot dikker.

Geschreven door Rik Henderson.