(Pocket-lint) - Elon Musk wil Twitter niet kopen, volgens een nieuw rapport.

De Tesla CEO trekt zich officieel terug uit zijn overeenkomst van 44 miljard dollar om Twitter te kopen, heeft The Washington Post gezegd. In een filing eerder deze week bij de Securities and Exchange Commission verklaarde Musk dat hij de deal beëindigt omdat Twitter zich in een "materiële schending" bevindt na het afleggen van "valse en misleidende" verklaringen tijdens de onderhandelingen.

"Bijna twee maanden lang heeft de heer Musk gezocht naar de gegevens en informatie die nodig zijn om "een onafhankelijke beoordeling te maken van de prevalentie van nep- of spamaccounts op het platform van Twitter"," aldus het juridische team van Musk. "Twitter heeft nagelaten of geweigerd om deze informatie te verstrekken". Houd in gedachten, weken nadat hij een overeenkomst met Twitter tekende, beweerde Musk dat Twitter misleidende statistieken gaf over het aantal spam bots op zijn platform. Nu heeft de bestuursvoorzitter van Twitter, Bret Taylor, gezegd dat zijn bedrijf "juridische stappen zal ondernemen om de fusieovereenkomst af te dwingen".

Het is onbekend of Musk juridisch gezien van zijn overeenkomst kan afzien vanwege de aanwezigheid van spam op Twitter - iets waar hij naar had kunnen kijken voordat hij een overeenkomst sloot. Twitter lijkt ook erg transparant te zijn over de kwestie. In juni gaf Twitter Musk zelfs de mogelijkheid om tweets te analyseren, en het kondigde onlangs aan dat het meer dan een miljoen spamaccounts per dag blokkeert.

Desondanks vindt Musk dat Twitter zijn overeenkomst heeft geschonden - en daar komt nog bij dat Twitter onlangs twee topmanagers heeft ontslagen en een personeelsstop heeft ingesteld.

Toch moet Musk bewijzen dat Twitter de overeenkomst heeft geschonden - want hij kan niet zomaar de ondertekende overeenkomst tevoorschijn halen wanneer hij daar zin in heeft. Twitter zal zich waarschijnlijk aan de overeenkomst willen houden, omdat het de aandeelhouders van Twitter $54,20 per aandeel biedt tegenover de $36,81 waar het vandaag op sloot. (En vergeet de breakup fee van $1 miljard door de schuldige partij niet.) Twitter en Musk zullen hun zaak moeten bepleiten voor een rechter, en die rechter zal uiteindelijk beslissen of er iets geschonden werd. Pocket-lint houdt je op de hoogte van de laatste beslissing.

Twitter heeft er nog steeds vertrouwen in dat de deal doorgaat. In een interne vergadering, zoals gemeld door Bloomberg, vertelde een senior executive bij Twitter aan werknemers dat de deal normaal doorging.

Geschreven door Maggie Tillman.