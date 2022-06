Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Twitter heeft een nieuwe functie aangekondigd: De mogelijkheid om bijschriften aan of uit te zetten op zijn videospeler. Dit is een belangrijke toegankelijkheidsfunctie die het voor slechthorenden mogelijk maakt om gemakkelijk video's op Twitter te bekijken.

In juni 2022 kondigde Twitter aan dat het, na twee maanden testen, een knop met gesloten bijschriften heeft uitgerold waarmee gebruikers bij het bekijken van video's op zijn platform tussen bijschriften kunnen schakelen.

De CC-knop verschijnt in de bovenhoek van een video als er bijschriften beschikbaar zijn.

Video bijschriften of geen bijschriften, het is nu makkelijker om te kiezen voor sommigen van jullie op iOS, en binnenkort op Android.



Op video's die bijschriften beschikbaar hebben, testen we de optie om bijschriften uit/aan te zetten met een nieuwe "CC"-knop. pic.twitter.com/Q2Q2Wmr78U- Twitter Support (@TwitterSupport) April 22, 2022

Dat laatste is de sleutel. Video's moeten een bijschriftenbestand bijvoegen om bijschriften te kunnen weergeven. Het zou geweldig zijn als Twitter dit breed zou kunnen aanbieden naast een geautomatiseerd bijschriften systeem - iets wat YouTube al lang biedt. Toch is het een stap in de goede richting, en iets dat slechthorende en eerlijk gezegd zelfs horende gebruikers zeker zullen verwelkomen.

Wie heeft er nog nooit een ondertiteling aangezet bij een film of programma om de acteurs beter te kunnen horen mompelen in een lawaaierige scène?

Twitter zei dat de knop voor ondertiteling nu voor iedereen beschikbaar is op iOS en dat de knop er aan komt voor Android-gebruikers. Je zult hem ook op het web zien.

Geschreven door Maggie Tillman.