(Pocket-lint) - Twitter wil ontwikkelaars weer enthousiast maken voor zijn platform.

Het bedrijf heeft aangekondigd dat het Chirp terugbrengt, een ontwikkelaarsconferentie die het voor het eerst in 2010 hield, maar daarna verschillende keren heeft geannuleerd. Het ontbreken van een jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie - iets wat alle techgiganten elke lente en zomer houden - is vaak een grote misstap genoemd door het socialemediabedrijf en heeft misschien brandstof toegevoegd aan zijn toch al rotsachtige relatie met ontwikkelaars.

Maar Twitter lijkt nu klaar om alle fouten recht te zetten. Hier is wat je moet weten over Chirp, inclusief wanneer en hoe je het online zult kunnen bekijken.

Twitter Chirp is de ontwikkelaarsconferentie van Twitter. Het werd 12 jaar geleden voor het eerst gehouden. Maar de laatste keer dat het bedrijf een live ontwikkelaarsconferentie organiseerde, was in 2015, en de conferentie heette toen Twitter Flight. Chirp zal persoonlijk worden gehouden in San Francisco, Californië, en het zal online live worden gestreamd zodat iedereen het op zijn gemak kan bekijken.

Registratie voor Chirp zal binnenkort open zijn - via Twitter's Developer website.

Twitter heeft nog niet aangekondigd wanneer het Chirp zal houden, maar het moedigt je wel aan om je in te schrijven(hier) om als eerste op de hoogte te zijn van alle Chirp updates, inclusief registratieherinneringen en details over de conferentie.

Twitter zei dat het van plan is om de keynote te livestreamen en alle sessies online te plaatsen na het evenement. Pocket-lint zal de live-stream video hier insluiten zodra deze beschikbaar is.

De conferentie zal een keynote bevatten voor consumenten en ontwikkelaars om naar te kijken. Het zal ook bestaan uit technische sessies en mogelijkheden voor in-person aanwezigen om het Twitter Developer Platform team te ontmoeten om vragen te stellen. Ondertussen zullen Community Meetup groepen regionale evenementen organiseren na Chirp. Via een Twitter Space kondigde het bedrijf ook een developer challenge aan met prijzen ter waarde van 520.000 dollar.

In een blog post, besprak Twitter waarom het Chirp terugbrengt en wat dat betekent voor de ontwikkelaarsgemeenschap:

"Bij Twitter zijn we toegewijd aan het bouwen van manieren voor ontwikkelaars om de Twitter-ervaring te verbeteren, het stimuleren van gemeenschapsverbindingen, het inspireren van gesprekken en het in staat stellen van ontwikkelaars om een verschil te maken ... . Als onderdeel hiervan kondigen we een aantal initiatieven aan, waaronder de terugkeer van de Chirp Developer Conference, die ontwikkelaars in staat stelt om in contact te komen met ons team en anderen in de gemeenschap in het echte leven en online; de lancering van de Chirp Developer Challenge om innovatie te inspireren en te belonen; en updates voor onze website voor ontwikkelaars om de gemeenschap te helpen blijven groeien met ons platform".

Twitter zal waarschijnlijk een voorproefje geven van nieuwe functies die het in de pijplijn heeft zitten en de aankomende veranderingen in zijn app bespreken. Het zal interessant zijn om te zien of het zich meer openstelt voor ontwikkelaars van derde partijen - want dat zou een hoop nieuwe ervaringen en gebruiksmogelijkheden voor Twitter kunnen ontsluiten. Het bedrijf heeft niet precies gezegd waar het de keynote voor zal gebruiken, maar een snelle blik op onze Twitter hub laat zien dat het momenteel een aantal functies aan het testen is, waaronder de onlangs aangekondigde long-form blogging Notes, dus misschien zullen sommige van deze wat podiumtijd krijgen op Chirp.

