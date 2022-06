Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Twitter heeft aangekondigd dat zijn nieuwste functie - Notities - een nieuwe manier is om gebruikers "langer te laten schrijven". Hier is alles wat je moet weten over Twitter Notes, inclusief hoe je er een kunt maken als je toegang hebt tot de functie. We hebben ook live voorbeelden opgenomen van hoe notities er op dit moment op Twitter uitzien.

Twitter heeft Notes - een nieuwe functie voor bloggen in lange vorm - aangekondigd in een tweet, compleet met twee afzonderlijke GIF's die laten zien hoe de functie werkt op mobiel en op het web. Die kun je hieronder bekijken:

Een kleine groep schrijvers helpt ons met het testen van Notes. Ze kunnen op en buiten Twitter worden gelezen, door mensen in de meeste landen. pic.twitter.com/IUVVkr2vnl- Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022

Voor gebruikers in landen waar Twitter Notes aan het testen is, zegt Twitter dat je "Note cards" in je home timeline zult zien als je iemand volgt die meedoet aan de test (of als iemand die je volgt retweet, quote tweets, of een link naar een Note deelt). U kunt op dezelfde manier reageren op een tweet uit een Note als op een gewone tweet. Het is echter niet mogelijk om te reageren of te antwoorden op het artikel van een Note zelf.

Twitter Notes is nog niet voor iedereen beschikbaar. Wanneer het wel breder wordt uitgerold, ziet het er misschien anders uit en werkt het anders dan toen Twitter het voor het eerst aankondigde.

Open Twitter en log in op je account. Klik op "Schrijven" onder Berichten in het linker navigatiemenu. Het schrijfscherm verschijnt met al je kladjes en de optie om een nieuwe notitie te maken. Wanneer je een notitie maakt, zul je zien: Een lint voor tekstopmaak

De mogelijkheid om een omslagfoto toe te voegen

Opties om media, geschenken en tweets in te voegen, links bij te voegen, enzovoort. Als je klaar bent, kun je de notitie invoegen in een tweet en publiceren.

Ja, je kunt hem bewerken nadat hij is gepubliceerd. Maar lezers kunnen zien dat een notitie is bewerkt door een bewerkt label bovenaan.

Open Twitter en log in op uw account. Kijk voor Notities (gedeeld door mensen die je volgt) in je Home-tijdlijn. Als je een notitie ziet, kun je die lezen zonder Twitter te verlaten. Je kunt ook naar het profiel van een gebruiker navigeren om hun gepubliceerde notities te lezen onder het nieuwe tabblad Notities.

Open Twitter en meld je aan bij je account. Navigeer naar de notitie. Selecteer het delen pictogram. Kopieer de link of verstuur via Direct Message. Je kunt ook notities retweeten en citeren in je tijdlijn.

Een titel is beperkt tot 100 tekens, en de hoofdtekst van een notitie is beperkt tot 2.500 woorden.

Sommige mensen hebben al notities op Twitter gepubliceerd. Deze verschijnen als tekstberichten in lange vorm met tweets, video's en afbeeldingen. Hieronder staan enkele voorbeelden:

Vanaf juni 2022 is Twitter Notes aan het testen met een beperkte groep gebruikers in de VS, het VK, Canada en Ghana. Het is van plan om het aantal mensen geleidelijk uit te breiden.

Vanaf juni 2022 kunnen volgens Twitter mensen "in de meeste landen" Twitter-notities lezen, ongeacht of ze Twitter gebruiken of niet.

Zie de Twitter-ondersteuningshub voor meer informatie over Twitter-notities.

Geschreven door Maggie Tillman.