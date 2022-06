Hoe gebruik je de nieuwe rapporteringstools van Twitter

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Twitter heeft nieuwe rapportagetools geïntroduceerd zodat gebruikers gemakkelijk schadelijke tweets kunnen markeren. Het idee is om het gemakkelijker te maken voor Twitter-gebruikers om dingen te melden die een probleem zouden kunnen zijn.

Historisch gezien was het een beetje lastig om problematische Tweets te markeren. Gebruikers moesten zich een weg banen door een aantal verschillende onhandige menu's die vaak verwarrend en niet behulpzaam waren.

In december 2021 onthulde Twitter dat het werkte aan het verbeteren van de ervaring omdat het zich ervan bewust was dat mensen gefrustreerd waren. Het bedrijf ontvangt miljoenen meldingen over allerlei soorten Tweets, van spam tot haatzaaiende taal, verkeerde informatie en alles daartussenin. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat het systeem voor iedereen werkt.

Na enkele beperkte gebruikerstests is Twitter nu klaar om het nieuwe vereenvoudigde meldingsproces uit te rollen naar meer mensen.

Het proces voor het melden van Tweets is nu gereviseerd om een meer "symptoom-eerst" benadering te hebben. Dit betekent dat wanneer je klikt om een Tweet te melden, je gevraagd wordt om meerdere opties te selecteren om uit te zoeken waarom de Tweet een probleem is.

Het eerste wat je moet doen is de drie puntjes naast een Tweet vinden en die selecteren, vervolgens klik je om die Tweet te melden.

Je wordt dan gevraagd om te selecteren:

Over wie gaat het rapport - d.w.z. heeft de Tweet invloed op jou, iemand anders, een groep mensen of meer?

Het probleem - is het een haatbericht, pesterij, spam, storende inhoud of iets anders? Ook hier kun je verschillende opties selecteren

Hoe de Tweet het probleem veroorzaakt - kies opties om te beschrijven waarom de Tweet een probleem is, bv. het gebruik van scheldwoorden, het verspreiden van angst, het verzenden van grafische beelden, het verspreiden van valse informatie

Verstuur vervolgens het rapport.

Dit rapportageproces gaat meer over wat er gebeurd is en wie het beïnvloedt, dus het is makkelijker om problemen op een nuttige manier te rapporteren. Twitter zegt dat tijdens het testen dit nieuwe rapportageproces heeft geleid tot een toename van 50 procent in "bruikbare rapporten" en dus is de kans groter dat je rapporten resulteren in actie.

Naast het rapporteren van specifieke Tweets kun je ook een Twitter account als geheel rapporteren. Ga hiervoor naar het problematische accountprofiel en klik op het pictogram met de drie puntjes en selecteer te rapporteren. Volg de stappen en je krijgt de optie om Tweets van het account te selecteren die het probleem aantonen.

Nadat je een rapport hebt ingediend, zal Twitter het bekijken en vervolgens beoordelen of het in strijd is met het beleid van het bedrijf. Als dat het geval is, kan het actie ondernemen, waaronder het sturen van een waarschuwing tot het verbannen van het account van Twitter. Als Twitter actie onderneemt, krijg je een bericht om je te laten weten wat er is gebeurd.

Geschreven door Adrian Willings.