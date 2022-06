Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter lijkt te werken aan een nieuwe manier voor zijn gebruikers om op de hoogte te blijven van opkomende trends en discussies, in de vorm van een manier om meldingen toe te voegen voor Tweets over alles waar je naar zou kunnen zoeken.

Twitter werkt aan een functie waarmee je je kunt abonneren op zoekresultaten. Eenmaal geabonneerd, ontvang je push notificaties voor Tweets over je zoekopdracht! pic.twitter.com/plTlt484oN- Dylan Roussel (@evowizz) May 31, 2022

Het systeem lijkt in ieder geval gedeeltelijk te zijn toegevoegd aan de nieuwste versie van Twitter's testversie van zijn app, hoewel de notificaties zelf niet actief lijken te zijn.

Wat het ons wel laat zien, is dat de functie Search Subscribe heet, en dat het je in theorie notificaties stuurt over de onderwerpen waar je naar zoekt, als je ervoor kiest om het bij elke zoekopdracht in te schakelen.

Dat klinkt praktisch als je zoekt naar iets vrij niche, maar we zijn benieuwd welke criteria het zou toepassen als je zoekt naar iets waarover constant getweet wordt.

Aanmelden voor de notificaties zal zo eenvoudig zijn als het tikken op een nieuw bel icoontje naast de zoekbalk nadat je je zoekopdracht hebt getypt, en het is ook veilig om aan te nemen dat er een sectie in de instellingen van de app zal zijn waar je in staat zal zijn om je geabonneerde notificaties aan te passen en te verwijderen in het geval je er genoeg van hebt.

Functies die worden toegevoegd aan testversies van Twitter zijn echter geenszins gegarandeerd om de uiteindelijke app te bereiken, dus het is ook mogelijk dat dit nooit echt het daglicht zal zien.

