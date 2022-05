Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter heeft een nieuw beleid aangekondigd om desinformatie tijdens een crisisperiode tegen te gaan.

Het platform zal de promotie van tweets blokkeren als blijkt dat ze onjuiste informatie verspreiden.

In een blogpost waarin het nieuwe beleid wordt toegelicht, zegt Yoel Roth, hoofd veiligheid en integriteit van Twitter: "Content moderatie is meer dan alleen het laten staan of weghalen van content."

"We hebben het scala aan acties die we kunnen ondernemen uitgebreid om ervoor te zorgen dat ze in verhouding staan tot de ernst van de potentiële schade."

Het is vrij gebruikelijk dat hoaxes en andere verkeerde informatie viraal gaan tijdens noodsituaties, omdat mensen zich haasten om informatie te delen zonder de tijd te nemen om de geloofwaardigheid ervan goed te controleren.

In het nieuwe beleid staat dat tweets die als desinformatie worden aangemerkt niet per se worden verwijderd of verboden, maar dat Twitter een waarschuwingslabel toevoegt en dat gebruikers op een knop moeten klikken voordat de post wordt getoond. Het zal op dezelfde manier werken als hoe expliciete afbeeldingen momenteel worden verborgen op het platform, en deze posts zullen worden geblokkeerd voor promotie.

Deze strengere regels zullen alleen van toepassing zijn in tijden van crisis, in eerste instantie zal Twitter het beleid toepassen op Tweets over de aanhoudende Russische invasie in Oekraïne.

Het beleid komt in een onzekere tijd voor het platform, dat zich in een staat van onzekerheid bevindt met Elon Musk's, momenteel stopgezette, aankoop van het bedrijf.

