(Pocket-lint) - Elon Musk zal zijn bod op Twitter mogelijk verlagen ten opzichte van de overeengekomen 44 miljard dollar.

Een verschil tussen het aantal spambots dat volgens hem op het sociale netwerk zit en het geciteerde aantal dat door het bestuur van Twitter is vrijgegeven, dreigt zijn overname te ondermijnen.

Zoals hij vorige week onthulde, heeft Musk de deal tijdelijk "on hold" gezet terwijl het bestuur met bewijzen komt dat het aantal nepaccounts op Twitter minder dan 5 procent bedraagt. Musk zelf schat dat ten minste 20 procent van de dagelijkse userbase uit bots bestaat.

Hij zou tijdens een techshow in Miami ook aan een publiek hebben gevraagd of het aantal wel eens 90 procent zou kunnen zijn.

"Momenteel is wat ik te horen krijg dat er gewoon geen manier is om het aantal bots te weten," zei Musk op de conferentie (zoals gerapporteerd door Bloomberg). "Het is als, net zo onkenbaar als de menselijke ziel."

De Tesla-oprichter is van plan zijn eigen analyse van Twitter-gebruikers uit te voeren. Hij tweette op 15 mei dat zijn team 100 willekeurige Twitter-gebruikers zal testen om te zien hoeveel nepaccounts er zijn.

Om daar achter te komen, zal mijn team een willekeurige steekproef doen van 100 volgers van @twitter.



Ik nodig anderen uit om hetzelfde proces te herhalen en te zien wat ze ontdekken . .. - Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022

Wat hij met deze informatie van plan is, is op dit moment onduidelijk, maar hij heeft verklaard dat het overeenkomen van een levensvatbare deal tegen een lagere prijs niet "uitgesloten" is.

Geschreven door Rik Henderson.