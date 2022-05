Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De overname van Twitter door Elon Musk heeft een nieuwe wending genomen, nu de Tesla-oprichter onthult dat de deal "tijdelijk on hold" staat.

Hij lijkt bezorgd te zijn over het feit dat spam of nepaccounts slechts minder dan 5 procent van de dagelijkse actieve gebruikers van het sociale medianetwerk uitmaken. Naar verluidt schatte hij dat cijfer veel hoger en een deel van zijn mission statement was om de spam bots te verwijderen.

Twitter executives onthulden de statistiek tijdens de laatste filing van het bedrijf, waarbij Musk nu bewijs eist voordat de buyout door kan gaan.

Twitter-deal tijdelijk in de ijskast in afwachting van details die berekening ondersteunen dat spam/fake accounts inderdaad minder dan 5% van de gebruikers vertegenwoordigenhttps://t.co/Y2t0QMuuyn- Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Het huidige bestuur van Twitter suggereerde ook dat de plannen van Musk voor het platform onrustwekkend zouden kunnen zijn voor adverteerders. Totdat de deal is gesloten, is er "potentiële onzekerheid met betrekking tot onze toekomstige plannen en strategie," zei het.

Sinds hij zijn overname van 44 miljard dollar door Twitter heeft laten goedkeuren, heeft Elon Musk enkele controversiële plannen voor het netwerk geschetst.

Hij heeft publiekelijk verklaard dat hij van plan is om bestaande levenslange verboden op te heffen, waaronder het verbod dat Donald Trump kreeg opgelegd voor herhaaldelijk misbruik, en extreme standpunten weer uit te nodigen op het platform. En hij zal de straffen voor overtreders van de gedragscodes van Twitter veranderen in kortdurende schorsingen.

Hij kan ook bedrijven laten betalen om tweets te embedden en zelfs een geverifieerd account te hebben.

