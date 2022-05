Hoe speel je Twitter Data Dash en verbeter je je privacy

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter heeft een browser-gebaseerd spel gelanceerd rond zijn nieuw privacybeleid.

Het is een unieke en leuke manier voor de sociale mediagigant om belangrijke, zij het weinig opwindende, informatie te verspreiden onder zijn miljoenen gebruikers.

Het spel heet Data Dash en is een side-scrolling platformspel waarin je met je hond, Data genaamd, kunt gaan wandelen terwijl je obstakels moet ontwijken. Het spel is ontworpen door de multidisciplinaire kunstenaar Momo Pixel.

In de openingsscène krijgen we een tekst te zien die alles goed samenvat: "Ga met je beste vriend Data door de straten van PrivaCity voor een wandeling naar het park. Volg de aanwijzingen om hem veilig te houden, en leer onderweg hoe je je eigen Twitter-ervaring onder controle houdt."

Data Dash is browsergebaseerd en kan worden geopend op mobiele of desktopplatforms, waaronder Windows, macOS, Android en iOS.

Op de desktopversie kun je de pijltjestoetsen op je toetsenbord gebruiken om het spel te besturen. Op een mobiel platform kun je op de pijlen op het scherm tikken om het spel te besturen.

Om Data Dash te spelen, hoef je alleen maar naar https://twitterdatadash.com/ te gaan.

Van daaruit kunt u op start klikken en wordt u gevraagd een taal te kiezen.

Dan zul je in staat zijn om een karakter te kiezen, er zijn er vier om uit te kiezen, elk met zijn eigen unieke stijl. Je kunt ook een level kiezen op dit scherm als je naar een bepaald deel van het spel wilt gaan.

Als je eenmaal begint, is de gameplay vrij simpel, het werkt ongeveer zoals Mario of een andere side-scroller. Je verzamelt power-ups en springt over slechteriken tot je het einde van het level bereikt. Hopelijk leer je onderweg iets.

Data Dash is Twitter's manier om zijn gebruikers aandacht te laten besteden aan zijn nieuwe privacybeleid. Elk level van het spel moet je iets leren over Privacy op het platform met als uiteindelijk doel 'levelling up your privacy game'.

Als je geen zin hebt om te spelen, dan kun je natuurlijk altijd het privacybeleid op de ouderwetse manier bekijken door hier te klikken.

Geschreven door Luke Baker.