Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ondanks alle chaos rond Twitter op dit moment, voert het nog steeds producttesten uit. Zo heeft het bedrijf een beperkte test aangekondigd voor een nieuwe functie genaamd Twitter Circle.

MetTwitter Circle kun je tot 150 mensen toevoegen aan een Circle, zowel volgers als niet-volgers. Wanneer je dan een tweet wil plaatsen zonder die met iedereen te delen, kan je in het Choose Audience menu duiken en Twitter Circle kiezen in plaats van Everyone terwijl je je tweet schrijft. De mogelijkheid om te beperken wie uw berichten ziet, is al lang beschikbaar op andere sociale netwerken, waaronder Facebook. Het is eigenlijk een privacy functie. Een die leden van je Circle toestaat om de tweets te zien die je plaatst, maar het beperkt ook diegenen in je Circle van het retweeten van je tweets.

Sommige tweets zijn voor iedereen en andere zijn alleen voor mensen die jij hebt uitgekozen.



We zijn nu Twitter Circle aan het testen, waarmee je tot 150 mensen kunt toevoegen die je Tweets kunnen zien als je met een kleinere groep wilt delen.



Sommigen van jullie kunnen vanaf vandaag je eigen Twitter Circle aanmaken! pic.twitter.com/nLaTG8qctp- Twitter Safety (@TwitterSafety) May 3, 2022

Mensen in je Circle kunnen je tweet natuurlijk nog steeds screenshotten en elders delen. Houd daar dus rekening mee als je Twitter Circle wilt proberen. Deze functie is al minstens sinds vorig jaar in ontwikkeling, maar toen heette het nog "Trusted Friends" of "Flock" en andere branding. Nu is het Twitter Circle, en op dit moment kun je alleen een enkele Circle maken, en alleen de persoon die het maakt kan zien wie er in de Circle zit. Als je in een Circle zit, kun je jezelf niet verwijderen, maar je kunt wel een tweet of thread dempen als je die niet wilt zien.

Beste VPN 2022: De 10 beste VPN-aanbiedingen in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 4 mei 2022

Twitter zei dat het Twitter Circle aan het testen is op iOS, Android en het web.

Geschreven door Maggie Tillman.