Twitter's Edit kan je originele tweet pinnen

(Pocket-lint) - Twitter heeft lang geworsteld met het concept van een knop waarmee je je Tweets kunt bewerken - de functie is waarschijnlijker dan ooit, na de overname van de socialemediagigant door Elon Musk.

Nu heeft onderzoeker Jane Manchun Wong, die vaak Twitter-functies opgraaft voordat ze live gaan, samen met die van andere apps en diensten, bewijs ontdekt dat wijst op hoe Twitter's huidige versie van de tool werkt.

Hoe een oude Tweet edit eruit ziet op Twitter Web App: pic.twitter.com/CdPqhW99S8- Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 2, 2022

Het toont een paar leerzame dingen - bijvoorbeeld een klein label onder een Tweet om te zeggen dat het is bewerkt, zodat lezers niet ten onrechte denken dat het een eerste keer was.

De tweede afbeelding toont een langer label om lezers te vertellen dat er oudere versies van de Tweet in kwestie zijn, waardoor het lijkt alsof je in staat bent om die eerdere versies te zien om te zien hoe ze verschilden, zelfs als ze eenmaal zijn bewerkt.

Het is een interessante manier om het probleem van potentieel misleidende Tweets aan te pakken - om het risico te verkleinen dat iemand wacht tot een van zijn Tweets viraal gaat en dan de inhoud drastisch wijzigt op een manier die degenen die de Tweet al geliked of geretweet hebben, zou beledigen of ergeren.

Of de functie er uiteindelijk ook zo uit zal zien, is natuurlijk helemaal niet zeker, en Twitter zou zijn aanpak nog ingrijpend kunnen wijzigen voordat een Edit-knop ooit volledig openbaar wordt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.