Hoe verwijder je je Twitter account permanent

(Pocket-lint) - Of je nu een beetje verstrikt raakt in de emotie van online ruzies of je wilt je leven ontgiften van digitale invloeden, er zijn genoeg redenen waarom je je Twitter account zou willen verwijderen.

Maar om het permanent te doen, moet je door een paar hoepels springen, dus misschien wil je wat begeleiding over hoe je het voor elkaar krijgt. We hebben hier een stap-voor-stap handleiding voor je.

Voordat u uw Twitter-account volledig kunt verwijderen, moet u het deactiveren en 30 dagen wachten - dit is om te voorkomen dat mensen overhaast hun account verwijderen en er vervolgens spijt van krijgen, in theorie.

Om dit te doen, volg je deze stappen:

In de app, gebruik het linker navigatiemenu om "Instellingen en privacy" te selecteren

Tik vervolgens op "Uw account" en vervolgens op "Deactiveer uw account"

Lees de gepresenteerde informatie en tik op "Deactiveren" als u zeker bent

Voer het wachtwoord van uw account in en tik nogmaals op "Deactiveren

Dit zet uw account in de gedeactiveerde fase, en het goede nieuws is dat als u het echt wilt verwijderen, u niets meer hoeft te doen. Over 30 dagen, mits u op geen enkel moment inlogt op uw account, zal de account automatisch worden verwijderd.

Je moet ook weten dat als je het e-mailadres dat bij je account hoort later voor een andere Twitter wilt gebruiken, je dit moet wijzigen in je accountinstellingen voordat je je profiel verwijdert, anders wordt het vergrendeld aan je verwijderde account zodra het weg is.

