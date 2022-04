Het is officieel: Elon Musk zal Twitter kopen voor $44 miljard

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter heeft het bod van tech-ondernemer en miljardair Elon Musk geaccepteerd om het bedrijf te kopen voor 44 miljard dollar.

Twitter maakte bekend dat Musk Twitter heeft gekocht voor 54,20 dollar per aandeel, dezelfde prijs die in zijn oorspronkelijke bod op 14 april 2022 werd genoemd. In een persbericht op maandag zei Musk dat hij het sociale netwerk beter dan ooit wil maken door "het product te verbeteren met nieuwe functies, de algoritmen open source te maken om het vertrouwen te vergroten, de spam bots te verslaan en alle mensen te authenticeren".

Musk schetste ook zijn plan voor de financiering van de deal in een SEC indiening vorige week, met vermelding van 25,5 miljard dollar in leningen en 21 miljard dollar in eigen vermogen.

Het is nog onduidelijk welke veranderingen Musk zal doorvoeren bij Twitter. Toen Musk eerder deze maand voor het eerst aanbood om Twitter te kopen, maakte hij bekend dat hij een belang van 9,2 procent in het bedrijf had gekocht, waardoor hij op dat moment de grootste individuele aandeelhouder van Twitter was. Vervolgens, na de bekendmaking van zijn belang, polste hij Twitter-gebruikers over een "edit"-knop, maar Twitter was al bezig met de ontwikkeling van een dergelijke functie.

Musk heeft zich ook kritisch uitgelaten over de moderatie van Twitter. Tijdens TED 2022 zei hij dat hij geloofde dat "het beschavingsrisico afneemt naarmate we het vertrouwen in Twitter als openbaar platform kunnen vergroten". En in zijn verklaring op maandag, merkte Musk op: "Vrije meningsuiting is het fundament van een functionerende democratie, en Twitter is het digitale stadsplein waar zaken die van vitaal belang zijn voor de toekomst van de mensheid worden besproken".

Ondanks zorgen over de richting die Twitter nu zal inslaan, prees Twitter's CEO, Parag Agrawal, de deal in de release. "Twitter heeft een doel en relevantie die van invloed is op de hele wereld", zei Agrawal. "Diep trots op onze teams en geïnspireerd door het werk dat nog nooit zo belangrijk is geweest".

