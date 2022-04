Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Herinnert u zich nog hoe het vroeger was om je status in te stellen op een sociaal netwerk of een messenger zoals AIM? Twitter probeert die ervaring na te bootsen, met een nieuwe "Vibe"-functie die het naar verluidt aan het ontwikkelen is.

App-onderzoeker Jane Manchun Wong, die regelmatig in de codes van apps graaft om geheime functies op te sporen, heeft ontdekt dat Twitter werkt aan een functie genaamd VIbe. Het wordt een nieuwe manier voor je om statusupdates in te stellen. Je zou je status kunnen instellen op profielniveau, maar je zou ze ook kunnen koppelen aan specifieke tweets om volgers te laten zien wat je op een specifiek moment aan het doen was.

Wong tweette beelden van de functie, die Twitter nog niet heeft aangekondigd, met wat generieke voorinstellingen voor de status leken te zijn (eten, autorijden, enz.). Het is niet duidelijk of je in staat zult zijn om je eigen updates te schrijven.

Twitter werkt aan "Stel een status in" in Tweet Composer, codenaam "Vibe"



Je kunt het zien als iets vergelijkbaars met Instagram Threads app's Status pic.twitter.com/TGXH4uVe8Z- Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 22, 2022

Twitter testte naar verluidt zo'n vier jaar geleden voor het eerst statusupdates, maar heeft dat idee nooit doorgezet.

Het lijkt erop dat Twitter probeert om zijn gebruikers veel manieren te geven om zich zo dicht mogelijk bij het moment uit te drukken, of het nu is met real-time tweeting, live audio sessies via Spaces, of nu de mogelijkheid om je status zo in te stellen dat het je stemming laat zien of wat je aan het doen bent op een bepaald moment en zelfs wanneer je een tweet hebt verzonden. Natuurlijk is Vibe nog niet voor iedereen live of bevestigd; het is tot nu toe alleen uitgelekt.

Geschreven door Maggie Tillman.