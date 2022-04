Twitter's bewerkingsfunctie zou alle eerdere versies van een tweet kunnen bewaren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter heeft onlangs bekendgemaakt dat het bezig is met de ontwikkeling van een edit-knop of een manier voor gebruikers om hun bestaande tweets te bewerken. Het is onduidelijk hoe dat eruit zou kunnen zien en technisch zou kunnen werken wanneer het live gaat, maar twee app-onderzoekers, die regelmatig in beta's en code spitten om niet uitgebrachte functies te vinden, hebben bewijs gevonden dat Twitter overweegt om de bewerkingsgeschiedenis van een tweet bij te houden.

In een tweet in het weekend beweerde app-onderzoeker Jane Manchun Wong dat Twitter's aankomende bewerkingsfunctie een "onveranderlijke" kwaliteit lijkt te hebben. Dat betekent dat Twitter een nieuwe tweet kan aanmaken wanneer je een tweet bewerkt, en dat het alle eerdere versies van de originele tweet zal bewaren. "Het lijkt erop dat Twitter's benadering van Tweet bewerken onveranderlijk is, als in, in plaats van de Tweet-tekst binnen dezelfde Tweet (hetzelfde ID) te muteren, maakt het opnieuw een nieuwe Tweet met de gewijzigde inhoud, samen met de lijst van de oude Tweets voorafgaand aan die bewerking", twitterde Manchun Wong.

Het lijkt erop dat Twitter's aanpak voor het bewerken van een Tweet onveranderlijk is, in plaats van het muteren van de Tweet-tekst binnen dezelfde Tweet (hetzelfde ID), wordt er een nieuwe Tweet aangemaakt met de gewijzigde inhoud, samen met de lijst van de oude Tweets voorafgaand aan die bewerking- Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 16, 2022

Vergeet niet dat Jay Sullivan, Twitter's VP van consumentenproducten, onlangs heeft toegegeven dat een edit-functie al jaren "de meest gevraagde" Twitter-functie is, en dat Twitter dit sinds vorig jaar aan het onderzoeken is. Maar zonder zaken als tijdslimieten, controles en transparantie over wat er is bewerkt, denkt Sullivan dat een bewerkingsfunctie "misbruikt zou kunnen worden om het verslag van het publieke gesprek te veranderen".

Een andere app-onderzoeker, Alessandro Paluzzi, tweette onlangs ook screenshots van een bewerkingsfunctie, en onthulde daarmee hoe die er voor gebruikers uit zou kunnen zien als hij wordt vrijgegeven. In één afbeelding liet Paluzzi zien hoe een "Tweet bewerken"-optie onder het menu met drie puntjes op je tweets zou kunnen komen te staan. Het bewerkingsscherm lijkt ook veel op de gewone tweet-composer, maar het toont je tweet en zegt "Update" in plaats van "Tweet".

Interessant is dat Paluzzi's afbeeldingen geen optie tonen om de bewerkingsgeschiedenis te zien.

Geschreven door Maggie Tillman.