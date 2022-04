Elon Musk lanceert gewaagd overnamebod op Twitter

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tesla-eigenaar Elon Musk heeft een gewaagd bod gedaan om Twitter over te nemen.

Hij is al grootaandeelhouder en probeert het socialemediabedrijf volledig over te nemen in een deal die 43 miljard dollar (32,7 miljard pond) waard zou kunnen zijn.

Hij biedt 54,20 dollar in contanten voor elk aandeel.

Bloomberg meldt dat het bod vandaag (donderdag 14 april) is ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Het zag de aandelen van Twitter met 18 procent stijgen, hoewel zijn bod nog steeds hoger is dan de huidige waarde.

Eerder deze week wees Elon Musk de mogelijkheid af om zitting te nemen in de raad van bestuur van Twitter, hoewel eerdere berichten beweerden dat hij dat wel zou doen. Nu weten we waarom.

Het vaak controversiële en uitgesproken tech-boegbeeld stelde het sociale netwerk ook voor om een edit-knop toe te voegen, die het vervolgens aankondigde als een nieuwe functie.

Musks persoonlijke vermogen wordt momenteel geschat op zo'n $260 miljard. Hij heeft ook gedreigd zijn eigen aandelen te verkopen als het bod niet succesvol blijkt te zijn: "Als de deal niet werkt, gezien het feit dat ik geen vertrouwen heb in het management, noch geloof ik dat ik de noodzakelijke verandering op de publieke markt kan aansturen, zou ik mijn positie als aandeelhouder moeten heroverwegen," zei hij in een verklaring.

Geschreven door Rik Henderson.