(Pocket-lint) - Twitter test uit om gebruikers de mogelijkheid te bieden om zichzelf uit elk gesprek op het platform te verwijderen.

De nieuwe functie - Unmention - is momenteel beperkt tot een aantal gebruikers van de webversie van Twitter, met de mogelijkheid om een gesprek te verlaten dat nu wordt weergegeven in de dropdown-instellingen van elke tweet.

Dit betekent dat gebruikers meldingen kunnen vermijden voor gesprekken waaraan ze nooit wilden deelnemen, hoewel de vermelding zal blijven bestaan.

Het is echter niet duidelijk wanneer en of de functie beschikbaar zal zijn voor alle gebruikers, of de tijdlijn voor het bereiken van de iOS- en Android-versies van de app.

Zoals met alle tests van deze aard, verwachten we echter dat het een paar weken of maanden zal blijven bestaan voordat het de mainstream bereikt.

Het is tenslotte niet het enige dat Twitter in de pijplijn heeft om de gebruikerservaring te verbeteren.

Net toen Elon Musk de grootste aandeelhouder van het bedrijf werd, werd ook duidelijk dat Twitter eindelijk werkt aan een edit-functie - iets waar gebruikers al jaren om vragen.

Deze 'Unmention'-functie is echter, moeten we toegeven, een meer rechttoe rechtaan toevoeging dan een bewerkknop.

Omdat veel gebruikers vaak getagd zijn in discussielijnen en gesprekken die hen niet interesseren, biedt het een beetje meer controle over wat er daadwerkelijk onder hun aandacht wordt gebracht.

Naast nieuwe Twitter-veiligheidsmaatregelen die het voor gebruikers gemakkelijker maken om schadelijke gebruikers en tweets te melden, lijkt het erop dat er veel wordt gedaan om het platform een beter beheersbare plek te maken om doorheen te bladeren.

Geschreven door Conor Allison.