Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is op dit moment bijna een grap omdat Twitter -gebruikers het al zo lang willen: een bewerkingsfunctie. Maar het lijkt erop dat de functie binnenkort beschikbaar komt, en dat is niet alleen te danken aan Elon Musk.

Twitter heeft aangekondigd dat het een manier ontwikkelt waarop gebruikers tweets kunnen bewerken nadat ze deze hebben gepost. Stel je voor dat je iets hebt getweet om het later terug te lezen en te ontdekken dat je een fout hebt gepubliceerd. Met een bewerkknop kun je je fout herstellen, zonder dat je alle antwoorden en retweets hoeft te verwijderen en opnieuw te tweeten en te verknoeien. Twitter is van plan de functie de komende maanden te testen met Blue-abonnees.

In 2018 verpletterde voormalig Twitter-CEO Jack Dorsey alle hoop op een bewerkingsfunctie toen hij opmerkte dat een dergelijke functie de deur zou kunnen openen voor gebruikers die de betekenis van een tweet veranderen nadat deze is gedeeld. Twee jaar later herhaalde hij dat sentiment en zei dat Twitter " waarschijnlijk nooit " een bewerkingsfunctie zou vrijgeven. Critici hebben echter betoogd dat Twitter altijd een bewerkingsversiegeschiedenis zou kunnen tonen, zodat gebruikers de originele tweet in al zijn typoglorie kunnen zien, evenals de bijgewerkte versie.

Dus de overtuiging dat een bewerkte tweet zou kunnen misleiden, heeft nooit echt standgehouden.

Interessant is dat toen Parag Agrawal de CEO van Twitter werd, de getijden begonnen te verschuiven. Sterker nog, op 1 april zei het officiële Twitter-account dat het "werkte aan een bewerkingsfunctie". Toen Elon Musk een belang van 9,2 procent in het bedrijf kocht, deelde hij een peiling met zijn Twitter-volgers met de vraag of het platform een edit-functie introduceren Een ruime meerderheid was voor.

1/ We onderzoeken sinds vorig jaar hoe we op een veilige manier een bewerkingsfunctie kunnen bouwen en zijn van plan deze de komende maanden te gaan testen binnen @TwitterBlue Labs. Nog een paar inzichten delen over hoe we over denken Bewerken https://t.co/WbcfkUue8e — Jay Sullivan (@jaysullivan) 5 april 2022

Nu heeft Jay Sullivan, de VP van consumentenproducten van het bedrijf, gezegd dat een bewerkingsfunctie "de meest gevraagde Twitter-functie sinds vele jaren" is, en dat Twitter deze sinds vorig jaar aan het verkennen is. "Zonder zaken als tijdslimieten, controles en transparantie over wat er is bewerkt, zou Edit kunnen worden misbruikt om de opname van het openbare gesprek te wijzigen", legde hij uit.

"Het beschermen van de integriteit van dat openbare gesprek is onze topprioriteit wanneer we dit werk benaderen."

Als een bewerkingsfunctie wordt gestart, zou deze anders zijn dan de functie voor ongedaan maken waarmee u een tweet kunt oproepen voordat u deze deelt. Dat is alleen beschikbaar voor Blue-abonnees.

Geschreven door Maggie Tillman.