(Pocket-lint) - Elon Musk werd onlangs de grootste aandeelhouder van Twitter , kocht naar verluidt $ 2,8 miljard aan aandelen op en verwierf zichzelf een belang van 9,2 procent in het bedrijf.

Niet lang nadat het nieuws bekend was, plaatste Musk een peiling waarin gebruikers werd gevraagd of ze een bewerkingsknop wilden. De opties zijn verkeerd gespeld, als een grappige manier om te laten zien waarom de functie nodig is.

Wil je een edit-knop? — Elon Musk (@elonmusk) 5 april 2022

De peiling werd vervolgens geretweet door Twitter-CEO Parag Agrawal, die eraan toevoegde: "De gevolgen van deze peiling zullen belangrijk zijn. Stem zorgvuldig."

Twitter-gebruikers vragen al meer dan tien jaar om een bewerkingsknop, maar we betwijfelen of iemand had verwacht dat deze via Elon Musk zou komen.

De oprichter en voormalig CEO van Twitter, Jack Dorsey , verklaarde dat de website "waarschijnlijk nooit" een bewerkknop zal toevoegen in een vraag-en-antwoordsessie met Wired in 2020.

Hij legde uit dat de site is begonnen als een soort sms-service en dat je een sms niet kunt terugnemen als deze eenmaal is verzonden. Het bedrijf is altijd onvermurwbaar geweest om dat aspect te behouden, met als enige uitzondering de getimede knop voor ongedaan maken van Twitter Blue .

Omdat Twitter sterk afhankelijk is van de retweet-functie, kan een bewerkknop voor veel problemen zorgen. Als u bijvoorbeeld iets retweet waar u het mee eens bent, kan het zijn dat de oorspronkelijke auteur het bewerkt nadat het sentiment is veranderd.

Het is niet bekend hoe Musk voor ogen heeft dat de bewerkknop werkt, maar tot nu toe is de peiling een groot voorstander van het toevoegen van de functie. Dus misschien komen we er snel achter.

Geschreven door Luke Baker. Bewerken door Rik Henderson.