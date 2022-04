Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter "verkent" een nieuwe samenwerkingsfunctie waarmee twee accounts samen één tweet kunnen schrijven.

Volgens TechCrunch heeft Twitter zelfs bevestigd dat het de functie overweegt. Ondertussen tweet app-onderzoeker Alessandro Paluzzi sinds vorig jaar over de ontwikkeling van de functie en onthult hoe deze eruit zou kunnen zien en zou werken. Zijn screenshots zitten vol met watermerken en zijn daarom moeilijk te begrijpen, maar het lijkt erop dat Twitter je zal toestaan andere accounts uit te nodigen om te "samenwerken" aan tweets. Je kunt een persoon of een merk vragen om samen met jou een tweet te 'mede-eigenaar', maar ze moeten openbare accounts hebben en ze moeten je terugvolgen.

Na publicatie worden gezamenlijke tweets gedeeld met volgers van beide accounts en worden beide avatars in de hoek van het bericht weergegeven. Het lijkt erop dat de functie gericht zal zijn op merkpartnerschappen en influencer-campagnes, hoewel er zeker andere use-cases kunnen ontstaan. Vermoedelijk zal Twitter enkele bedieningselementen inbouwen om te voorkomen dat populaire accounts worden gespamd met verzoeken.

Je kunt alleen mensen uitnodigen die een openbaar account hebben en je terugvolgen. pic.twitter.com/rdYODJpjsd — Alessandro Paluzzi (@alex193a) 29 maart 2022

Twitter heeft nog niet aangekondigd wanneer het gezamenlijke tweets kan uitrollen. Het is ook onduidelijk in welke fase van het ontwikkelingsproces de functie zich bevindt, maar Pocket-lint houdt je op de hoogte wanneer we meer te weten komen.

