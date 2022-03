Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter biedt je een gemakkelijke manier om je eigen GIF's te maken.

Het heeft zijn mobiele app bijgewerkt met een ingebouwde functie voor het vastleggen van GIF's. Het enige dat u hoeft te doen, is een tweet opstellen, naar de in-app-camera gaan en vervolgens naar de GIF-modus vegen. Je kunt een demo zien in de tweet waarin Twitter de functie aankondigde, maar Pocket-lint heeft ook de onderstaande stappen samengevat en ook geprobeerd enkele vragen te beantwoorden die je mogelijk hebt over de beschikbaarheid en meer.

Ok GIF's zijn niet nieuw, maar wat *nieuw* is, is de optie om je eigen GIF's vast te leggen met de in-app-camera op iOS. pic.twitter.com/3Hl6q78e6s — Twitter-ondersteuning (@TwitterSupport) 22 maart 2022

Momenteel kun je alleen een GIF maken door er zelf een op te nemen met de camera van je telefoon. Volg de onderstaande stappen om een GIF te maken met Twitter.

Op de nieuwste versie van de Twitter-app. Tik om een nieuwe tweet te maken. Selecteer het camerapictogram. Kies de optie GIF. Neem op om uw GIF te maken.

Nadat u een GIF hebt gemaakt volgens de bovenstaande stappen, wordt de GIF op volledige grootte aan uw tweet toegevoegd. Klik gewoon op tweeten om het te posten en te delen met je volgers.

De functie voor het maken van GIF's van Twitter is alleen beschikbaar voor iOS-gebruikers, en het is nog niet bekend of deze ook beschikbaar komt voor Android-gebruikers.

Zie Twitter's ondersteuningspagina voor GIF's voor meer details over hoe GIF's in het algemeen werken op het socialemediaplatform.

Geschreven door Maggie Tillman.