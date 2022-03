De tijdlijn met tabbladen van Twitter is weggevallen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Slechts een paar dagen nadat het live was gezet, heeft Twitter een wijziging in de tijdlijnen van zijn gebruikers op iOS teruggedraaid die onmiddellijk controversieel bleek te zijn.

De tweak had twee tabbladen toegevoegd aan de bovenkant van de startpagina van mensen, standaard ingesteld op een genaamd Home die een algoritmisch geselecteerd assortiment van recente Tweets liet zien. De andere, Laatste Tweets, had de chronologische tijdlijn die door zo velen werd gebruikt.

Nu lijkt het erop dat de manier waarop de app de voorkeur gaf aan het huis, voor zoveel gebruikers vervelend was dat Twitter het nodig achtte om de verandering volledig ongedaan te maken en andere manieren te onderzoeken om de app te verbeteren.

We hebben je gehoord - sommigen van jullie willen altijd de nieuwste Tweets als eerste zien. We hebben de tijdlijn teruggezet en de ervaring met tabbladen voor nu verwijderd terwijl we andere opties onderzoeken. https://t.co/euVcPr9ij6 — Twitter-ondersteuning (@TwitterSupport) 14 maart 2022

De update was alleen uitgebracht op iOS, maar was eerder ook aangekondigd voor Android en het web, dus het is een behoorlijk grote ommekeer voor het bedrijf, hoewel een die aantoont dat het op zijn minst bereid is om naar kritiek te luisteren als het in golven komt .

Zoals zoveel socialemediagiganten ervoor, waaronder zowel Facebook als Instagram, leert Twitter dat veel van zijn gebruikers altijd de voorkeur zullen geven aan een feed met de nieuwste inhoud, al was het maar als een manier om te ontsnappen aan de druk van een feed die eindeloos wordt vernieuwd met nieuwe inhoud, ongeacht of deze daadwerkelijk is gepost.

Geschreven door Max Freeman-Mills.