Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zou Twitter in de nabije toekomst een podcasts-tabblad in zijn mobiele app kunnen lanceren?

Dat is wat Jane Manchun Wong - een beveiligingsonderzoeker geïdentificeerd in Forbe's 30 Under 30 Social Media 2022-lijst - heeft onthuld via een Tweet (hoe is dat voor harmonie?).

Dat is precies haar taak. Zoals Forbes zegt : "[Wong] heeft een toegewijde Twitter-fanbase vergaard door eerder aangekondigde functies op apps zoals Twitter, Instagram en Facebook bloot te leggen via haar intensieve digitale detectivewerk."

Twitter werkt aan het tabblad Podcasts pic.twitter.com/64tTd3XPdu — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 2 maart 2022

Die bron geeft zeker meer legitimiteit aan de claim - een afbeelding waarvan je kunt zien in de ingesloten Tweet-screengrab hierboven, met een nieuw podcasts / microfoonsnelkoppelingssymbool onderaan de Twitter-app.

Interessant is dat de geposte screengrab het snelkoppelingssymbool van Twitter Spaces mist, wat een hint zou kunnen zijn naar waar die functie naartoe ging. Spaces heeft natuurlijk al live-inhoud, dus zou het kunnen dat alle audio, inclusief podcasts, in plaats daarvan beschikbaar zal zijn via deze nieuwe portal?

We zullen moeten afwachten wat er in de nabije toekomst naar de mobiele platforms van Twitter komt. Het is een steeds veranderend platform dat in de loop der jaren meer tools heeft geïntegreerd, dus het is inderdaad logisch om over te stappen op podcasting.

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

Koop Malwarebytes Premium vandaag nog om verder te gaan dan antivirus en maak u geen zorgen meer over online bedreigingen. Malwarebytes is beschikbaar op Windows, Mac, Android, iOS en Chrome en beveiligt uw apparaten, bestanden en privacy 24/7. Real-Time Protection maakt gebruik van AI en machine learning om u te beschermen tegen online bedreigingen, zelfs opkomende bedreigingen die niemand ooit eerder heeft gezien. Malwarebytes vernietigt moeiteloos adware en mogelijk ongewenste programma's die uw apparaten vertragen. Het alles-in-één dashboard voor cyberbescherming geeft in realtime uw beveiligingsstatus weer, zodat u niet in het ongewisse blijft over wat er met uw apparaten gebeurt. Begin vandaag nog met het beschermen van uw apparaten met Malwarebytes.

Geschreven door Mike Lowe.