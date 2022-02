Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter introduceert een nieuwe functie voor alle gebruikers die voorheen alleen beschikbaar was voor Twitter Blue -abonnees: vastgezette DM's.

Het sociale netwerk kondigde donderdag aan dat de functie gratis beschikbaar is voor iedereen op Android, iOS en internet. Hier is alles wat u erover moet weten, inclusief hoe het werkt.

Houd je favoriete DM-convo's gemakkelijk toegankelijk door ze vast te pinnen! Je kunt nu maximaal zes gesprekken vastzetten die bovenaan je DM-inbox blijven staan.



Beschikbaar op Android, iOS en internet. pic.twitter.com/kIjlzf9XLJ — Twitter-ondersteuning (@TwitterSupport) 17 februari 2022

De pinbare DM-functie lijkt nog niet volledig beschikbaar te zijn.

We hebben het getest op de iOS-app, maar niet op de web-app van Twitter. Volg deze stappen in de iOS-app om een direct bericht vast te zetten:

Open de nieuwste versie van de Twitter-app op je mobiele apparaat. Tik op het enveloppictogram. Je wordt doorgestuurd naar je berichten. Veeg naar de zijkant van een gesprek in je inbox om een speld weer te geven. Tik op de speld. Het gesprek gaat naar het gedeelte 'Vastgezette gesprekken' boven in je inbox.

De mogelijkheid om directe berichten vast te zetten is eenvoudigweg een handige manier om snel toegang te krijgen tot bepaalde gesprekken in je Twitter-inbox.

U kunt slechts zes directe berichten bovenaan uw lijst houden.

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

Pinbare direct messages worden nu uitgerold (vanaf 17 februari 2022).

Voor meer informatie over hoe het inbox- en DM-systeem van Twitter werkt, zie de ondersteuningshub hier. Bekijk hier onze uitgebreide gids voor meer informatie over de Blue-abonnementsservice van Twitter.

Koop Malwarebytes Premium vandaag nog om verder te gaan dan antivirus en maak u geen zorgen meer over online bedreigingen. Malwarebytes is beschikbaar op Windows, Mac, Android, iOS en Chrome en beveiligt uw apparaten, bestanden en privacy 24/7. Real-Time Protection maakt gebruik van AI en machine learning om u te beschermen tegen online bedreigingen, zelfs opkomende bedreigingen die niemand ooit eerder heeft gezien. Malwarebytes vernietigt moeiteloos adware en mogelijk ongewenste programma's die uw apparaten vertragen. Het alles-in-één dashboard voor cyberbescherming geeft in realtime uw beveiligingsstatus weer, zodat u niet in het ongewisse blijft over wat er met uw apparaten gebeurt. Begin vandaag nog met het beschermen van uw apparaten met Malwarebytes.

Geschreven door Maggie Tillman.