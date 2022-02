Twitter begint wereldwijde uitrol van 'downvote'-knoptest

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je geluk hebt, heb je onlangs de optie voor het beantwoorden van een downvote op Twitter gezien.

Beschouwd als een experimentele functie, begon Twitter het in 2021 te testen . Nu rolt het sociale netwerk als test de optie uit om over de hele wereld te stemmen.

Aanvankelijk werd de functie aan een selecte groep internetgebruikers gegeven. Maar het breidt zich momenteel uit naar iOS- en Android-gebruikers. Downvotes van Twitter verschillen van downvotes op Reddit - in die zin dat totalen voor upvotes en downvotes voor het publiek op Twitter verborgen zijn. In feite worden downvotes door Twitter gebruikt om te bepalen welke antwoorden gebruikers te zien krijgen. Volgens Twitter's tests tot nu toe hebben gebruikers de neiging om reacties die ze aanstootgevend of irrelevant vinden te downvoten. "Uit dit experiment bleek ook dat downvoten de meest gebruikte manier is voor mensen om inhoud te markeren die ze niet willen zien", aldus Twitter.

Houd er rekening mee dat Twitter ook de mogelijkheid biedt om een gesprek te dempen of als spam te markeren, maar die schakelaars zijn begraven onder vervolgkeuzemenu's.

We hebben veel geleerd over de soorten antwoorden die u niet relevant vindt en we breiden deze test uit –– meer van u op internet en binnenkort zullen iOS en Android de mogelijkheid hebben om downvoting van antwoorden te gebruiken.



Downvotes zijn niet openbaar, maar ze helpen ons te informeren over de inhoud die mensen willen zien. https://t.co/g8LcTpQqDv pic.twitter.com/wm5MmdR4Xh — Twitter-ondersteuning (@TwitterSupport) 3 februari 2022

Twitter is van mening dat downvoten "de kwaliteit van gesprekken op Twitter verbetert", wat betekent dat de downvote-functie uiteindelijk officieel kan worden - als een manier om feedback te geven over inhoud.

Laten we ook niet vergeten dat YouTube onlangs dislikes heeft verlaagd door het tellen van videostemmen in november privé te maken. Ondertussen heeft Facebook naar voren geschoven met downvote- testen.

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

Geschreven door Maggie Tillman.