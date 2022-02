Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de bepalende kenmerken van Twitter is de tekenlimiet, oorspronkelijk een zeer beperkende 140 tekens, maar verdubbelde tot 280 tekens in 2017 .

In 2020 introduceerde Twitter continue threads voor schrijven in langere vorm, maar elk item was nog steeds beperkt tot 280 tekens.

Nu lijkt het erop dat Twitter overweegt een functie toe te voegen waarmee gebruikers volledige artikelen op het platform kunnen schrijven.

Het nieuws komt nadat een app-onderzoeker, Jane Wong , een verborgen menu op de Twitter-website ontdekte dat gewijd was aan een nieuwe functie genaamd Twitter-artikelen.

Twitter werkt aan "Twitter-artikelen" en de mogelijkheid om er een te maken binnen Twitter



Mogelijkheid tot een nieuw longform-formaat op Twitter pic.twitter.com/Srk3E6R5sz — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 2 februari 2022

Tot nu toe zijn er niet veel details over hoe de functie zal werken, voor wie deze openstaat of wanneer we hem zouden kunnen verwachten.

We voorspellen dat de nieuwe functie eerst zal worden geopend voor Twitter Blue- gebruikers, aangezien de Labs-functie vroege toegang biedt tot functies tijdens het testen.

Als alternatief kunnen we zien dat Twitter de functie beperkt tot journalisten als een soort antwoord op Facebook News .

Een Twitter-vertegenwoordiger vertelde CNET dat het "altijd op zoek is naar nieuwe manieren om mensen te helpen gesprekken te starten en aan te gaan" en dat we dus in de nabije toekomst meer over deze functie zouden verwachten.

Geschreven door Luke Baker.