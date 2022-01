Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Twitter werkt aan een nieuwe functie waarmee gebruikers tweets kunnen delen met een specifieke groep vrienden, in plaats van met de hele wereld.

In wezen, het is precies hetzelfde als Instagram 's 'Goede vrienden' functie, dus als je een Instagram gebruiker zult u waarschijnlijk vertrouwd bent.

Afgelopen juli begon Twitter met het plagen van de functie die destijds 'Trusted Friends' werd genoemd.

In de tijd sinds we hebben vernomen dat de functie waarschijnlijk Twitter Flock gaat heten.

Alessandro Paluzzi heeft de ontwikkeling bijgehouden en het lijkt erop dat Twitter grote vooruitgang heeft geboekt met het project.

#Twitter blijft werken aan Twitter Flock door een uitleg toe te voegen over hoe het werkt



ℹ️ Je kunt maximaal 150 mensen kiezen om op te nemen in je Twitter Flock

ℹ️ Mensen krijgen geen melding als je ze van de lijst verwijdert pic.twitter.com/xtGcDiHgxS — Alessandro Paluzzi (@alex193a) 21 januari 2022

Alessandro's Twitter-thread gaf ons een goed idee van hoe de functie zou kunnen werken.

Het legt uit dat je maximaal 150 leden aan je Flock kunt toevoegen, waarna alleen deze gebruikers tweets kunnen bekijken of beantwoorden die je hebt gekozen om naar je Flock te sturen.

Als u later besluit iemand uit de Flock te verwijderen, kunt u dit op elk moment doen en krijgt die gebruiker geen melding.

Tweets die naar een Flock worden verzonden, gaan vergezeld van een label met de tekst 'Je kunt deze Tweet zien omdat de auteur je aan hun Flock heeft toegevoegd'.

Het is dus heel gemakkelijk om onderscheid te maken tussen gewone tweets en die voor goede vrienden.

Op dit moment is het niet duidelijk of en wanneer de functie bij gewone Twitter-gebruikers zal verschijnen, maar we denken dat het niet al te lang zal duren voordat Twitter Blue- abonnees het eens kunnen proberen.

Geschreven door Luke Baker.